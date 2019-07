Mauricio Pinilla también vio "El Rey León" por primera vez: "Linda película, el resto es poesía"

Se estrenó la versión live-action de El Rey León y nadie se la quiere perder. Incluso los famosos de nuestro espectáculo han concurrido a los cines para poder ver la recreación del film que se estrenó por primera vez hace 25 años.

Hace unos días, Cote López aseguró en su cuenta de Instragram que tuvo la oportunidad de mirar la película. "No me sigan invitando. ¡Ya la vi! No quería decirlo…", escribió en su red social. "Para que si me van webear, webeen con ganas digo yo, ¿no?", agregó la influencer, desatando las risas de sus seguidores. Hasta recomendó la película. "A mis pequeños les encantó por si quieren llevar a sus hijos", aseguró.

La broma de Cote López hace alusión a un episodio que marcó la farándula nacional. Hace 12 años, cuando la modelo llevaba poco tiempo casada con su esposo, Luis Jiménez, fue vista saliendo del departamento del también futbolista Mauricio Pinilla. Para desmentir la situación, cercanos a los involucrados dijeron que la joven se había juntado con Daniela Aránguiz a ver El Rey León.

No obstante, en una conferencia, el actual esposo de Gissella Gallardo reafirmó que había estado con la modelo esa noche, pero que le correspondía a la "señora López" darle las explicaciones a su marido, porque él en ese momento estaba soltero.

López dijo que "El Mago" le había pedido llevar a sus hijos a la función, porque era un amigo de él el que organizaba el evento. "Se rió, pero no me dijo nada", afirmó a LUN. También mencionó que era primera vez que veía el clásico de Disney. "No quería decirlo, pero ahora por fin la vi", señaló.

Mauricio Pinilla no se quedó atrás y también fue a ver la película protagonizada por Simba. Por lo menos eso escribió en su cuenta de Twitter. "Sí, ayer la vi por primera vez (El Rey León). Linda película. El resto sigue siendo poesía", sostuvo el delantero.

Si ayer la vi por primera vez ! Linda película ! El resto sigue siendo poesía ! — Mauricio Pinilla (@pinigol51) July 24, 2019

