Antonella Ríos realiza sentida reflexión sobre la depresión: "Es un estado profundo de dolor"

View this post on Instagram

Estos tiempos que corren Lo delicado que es sentirse solo, atrapado por un estado depresivo Tratando de #darcara todos los días , ser fuerte por tu familia , por los que dependen de ti …Heridas que no se ven , la #depresión no solo es un estado de pena, es un estado profundo de dolor , heridas internas , difícil de expresar En menos de dos semanas perdí a dos personas conocidas por culpa de esta maldita enfermedad #invisible Si necesitas ser escuchado , dilo, si necesitas contención acércate a aquellos que te sientas cómoda (o) di lo que sientes , analiza pero en compañía de alguien que pueda ver todo con perspectiva todo se puede arreglar , estamos vivos ! La depresión y las enfermedades mentales están muy subvaloradas por no estar expuestas ayudemos, visibilicemos, apoyemos podemos salvar una vida 🖤 Por eso ojo con lo que comentas en rrss , lo liviano de tu comentario puede calar ondo en alguien . Seamos responsables , respetuosos Yo alzo la voz por eso , cuando lo hago no es solo por mi , es por todos (a los que les cuesta defenderse ) AMOR EMPATÍA TOLERANCIA