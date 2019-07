Tonka Tomicic desmiente a ex suegro: Luis Duvauchelle asegura que vivió casi 15 años en su casa

En el capítulo anterior de Me Late de TV+ se emitió una entrevista que realizó el periodista Luis Sandoval al ex suegro de Tonka Tomicic, Luis Duvauchelle. En el espacio, hablaron sobre el término de la relación juvenil de la animadora de Bienvenidos.

La pareja duró cerca de 15 años juntos. Comenzaron cuando la ex reina de belleza tenía entre 14 y 15 años y terminó cuando Tonka estaba cerca de los treinta, según relata la entrevista. Además, Duvauchelle sostiene que la comunicadora había vivido en su casa durante todo ese tiempo.

Según detalla el ex suegro en la nota, Tonka vivió con ellos desde que estaba en primero medio, desde los 14 años, luego de un mes de empezar a pololear con su hijo Ives Duvauchelle. "Fue muy hermoso ese romance", dice. Sobre lo que opinaba la familia de la ex Miss Chile, Luis dice que "ese es un tema que nunca se conversó".

"Es una persona muy cálida, muy humana y se dio a querer mucho. Vivió con nosotros casi 15 años como pareja de mi hijo", señala en el programa de TV+. También muestra la supuesta pieza donde dormiría la animadora, la cual mantiene intacta.

Pero la relación llegó a su fin. Duvauchelle cuenta que Tonka un día le dijo "vuelvo altiro", pero nunca regresó. El ex suegro asegura que ni su hijo, que fue su pareja, se explica las razones del distanciamiento. Incluso, dijo que a veces pensaba que estaba "embrujada".

Alejandra Valle se va de La Red tras polémicos dichos contra Carabineros Fue una decisión de mutuo acuerdo

Sobre el quiebre del amorío, comenta que fue un periodo súper duro. "Para nosotros fue un duelo y para nuestro hijo debió haber sido fatal", afirma. Además, agrega que no se habló más del tema y le mandó a decir que era una "ingrata". "Fuiste parte de la familia. Aquí está tu casa y cuando quieras vuelve", concluye Luis mirando a la cámara.

Tomicic respondió a las afirmaciones de su ex suegro y asegura que las declaraciones del hombre no calzan con la realidad. "No sé a qué se refiere, ya que la historia que me cuentas (no la he visto) es falsa", sostiene a La Cuarta.

También desmiente haber vivido en otra casa en su adolescencia: "Afirmar que yo me fui a vivir a otra casa a los 14 años y no reparar en este punto y no decir nada al respecto, sería una falta de respeto a mi mamá, a mi papá y a mi nona, a toda mi familia".

"Desconozco sus intenciones, sin embargo, lo poco que he visto de esas declaraciones, tal vez corresponden a un mundo paralelo, pero no a la realidad", agrega la comunicadora.

Por otro lado, Luis Sandoval también se refirió al tema. "Es la verdad de don Luis y la de ella. Ojalá puedan reencontrarse y conversar. Ese es el objetivo. Él necesita cerrar un ciclo", señala al diario popular.

Te recomendamos: