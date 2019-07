Chris Carpentier se defiende tras polémica entrevista: "Falta a la verdad y está manipulada"

Chris Carpentier fue duramente criticado por una entrevista que salió en Revista Sábado. En la publicación, el juez de MasterChef lanzó polémicas frases que no cayeron bien y que fueron altamente comentadas en redes sociales.

Carpentier señaló que en Chile hay un "clasismo invertido": "Hoy día hay un clasismo que viene de abajo para arriba. Hay que pegar al rico, al que tiene mas. En MasterChef todo el mundo criticó a la rubia de ojos azules", sostuvo. "Los pobres entonces hay que darles todo, aunque no tengan la capacidad. Y a los acomodados no hay que darles nada, porque no se lo merecen. Ese círculo en algún momento se vuelve tóxico", agregó.

También dijo que no podría vivir con tres millones de pesos al mes. "Hoy un chef al que le va muy bien puede ganar tres palos. Imagínate yo con cuatro cabros, tendrían que ir a un colegio semiprivado; tendría que vivir en otra parte. Comiendo al buen tallarín, arrendando", argumentó.

Ante estas declaraciones, salió su madre a defenderlo. "Todo lo que aparece en la revista es mentira. Se quiso lucir el periodista con algo oscuro", aseguró.

La Cuarta se contactó con el presentador gastronómico y se refirió al tema. "Estoy grabando todo el día en Bogotá un nuevo programa y estoy a full. Prefiero no enganchar en una entrevista que falta a la verdad y está manipulada desde su génesis. Los que me conocen saben que está lejos de la verdad, saben cómo pienso y actúo", sostuvo a través de WhatsApp.

Chris Carpentier enciende las redes: asegura que no podría subsistir con $3 millones al mes y reveló que vivió en un cuartel de la DINA “Hoy día hay un clasismo que viene de abajo hacia arriba“, afirmó el presentador gastronómico.

Te recomendamos: