"Contra viento y marea": Emotiva historia de amor visibiliza la importancia de la donación de órganos

Este domingo, Canal 13 transmitió el cuarto capítulo de la tercera temporada de Contra viento y marea. El episodio abordó la historia de amor de Karla y Luis, una pareja que llevaba tres años juntos y que decidió casarse luego de que a la novia le revelaran su complejo estado de salud.

Karla tiene una enfermedad en el sistema inmunológico, una hepatitis autoinmune. A los 21 años se trasplantó por primera vez. Tenía una vida saludable, incluso podía realizar actividad física. El 2016 la pareja se puso en "campaña" para ser padres. Karla, al hacerse exámenes, le detectaron un problema pulmonar. En esa instancia, le dijeron que necesitaba un nuevo hígado. Se convirtió en una persona oxígeno dependiente. Debe estar las 24 horas del día conectada a un tanque y su vida depende del trasplante.

Además, le dijeron que no podría ser madre. Tuvo tres embarazos y tres pérdidas. Una de esas pérdidas tuvo relación con una pelea que tuvo la novia con la hermana de Luis. Karla se cayó, se pegó con mueble y perdió a su bebé que tenía tres meses de gestación.

La pareja se conoció el 2012. Después de cuatro años, comenzaron una relación. Debido a la pérdida del hijo de Karla tras la pelea entre las cuñadas, las familias de ambos novios no tienen comunicación. Sus respectivas familias se oponen a que se casen. Para la familia de Luis, la enfermedad de Karla era un problema. "Me están discriminando por mi enfermedad, es triste, tengo harta pena. Yo les tenía cariño, siento que todo lo que vivimos no es real”, dice la joven cuando la mamá de Luis le plantea su negativa ante la opción del matrimonio.

A pesar de los problemas, la joven pareja se casó, gracias a la ayuda de Francisco Saavedra y el equipo de Contra viento y marea. En cuanto a la salud de Karla, tuvo que entrar a la lista de espera de donantes de órganos para recibir un nuevo hígado.

A través de su cuenta de Instagram, Pancho Saavedra realizó una reflexión sobre la importancia de la donación de órganos:

"La donación de órganos es fundamental. Por favor a todos les pido que tomemos conciencia. Puede salvar vidas, puede dar segundas oportunidades y puede cambiar los caminos para siempre. Debemos entender lo importante que es decir “Sí, soy donante”. Gracias Karla y Luis por permitirme conocerlos, por permitirme entrar en su vida y por servir de ejemplo de que el amor es lo más fuerte y que puede contra cualquier barrera", señala.

El capítulo conmovió a los televidentes. Además, fue aplaudido por visibilizar la donación de órganos. Revisa las reacciones que dejó la emotiva historia de amor:

Mi papá fue trasplantado y yo soy donante porque es un acto de gratitud con la vida y de esperanza para otros #contravientoymarea — solange (@solange_e_a) July 22, 2019

Lamentablemente el capítulo de hoy calzó con lo ocurrido en el sur. No pudieron trasladar los órganos de Joaquín por falta de avión! Debe ser tema nacional el trasplante de órganos! Cómo nos pasa esto 🇨🇱? #ContraVientoYMarea — karencerdacarter (@kcerdacarter) July 22, 2019

Lo importante que es el tema de la donación de órganos, mi familia sabe que si algún día ya no estoy en este mundo… Donen todos mis órganos para dar vida a otras vidas ❤️ #ContraVientoyMarea — Andrea Mateo 🇨🇱🇪🇸🦅 (@AndreaMateoAM) July 22, 2019

Que pena que por falta de donantes Karla tenga que esperar tanto tiempo #ContraVientoyMarea…. Tomemos conciencia y seamos donantes… Hablemos el tema en familia — Andrea Pacheco (@Andreapa73) July 22, 2019

Y hoy se perdieron los organos de un joven por falta de recursos para trasladarlos. Como no designar recursos antes?? Como puede pasar, con la carencia de donantes?? Amo mi pais pero con esto solo puedo decir " pais de mier… por culpa del chancho mal palao". — Isate (@Isate5) July 22, 2019

@PANCHOSAAVEDRA #contravientoymarea eh pensado toda la noche en que yo próximamente tendré que entrar a esa lista de espera por un riñón . Y pienso .Cuantos organos se habrán perdido por no poder trasladarlos ? Uno que esta en esta situación duele mucho — Carolina lizama (@CaritoySario22) July 22, 2019

Gracias @PANCHOSAAVEDRA y #ContraVientoyMarea por este Capítulo. Ojalá 🇨🇱 tome conciencia sobre la donación de órganos, Hoy nuestro Bello País tiene cifras que de verdad Asustan, yo estoy en esa lista y es frustante ver y saber que cada dia que pasa existen menos donantes en 🇨🇱 — José Antonio (@JoseAntonioCL28) July 22, 2019

Yo al menos soy donante y lo hable con mi familia y todos están d acuerdo en caso de.. #contravientoymarea — Omare Perez (@SomarPL16) July 22, 2019

#ContraVientoyMarea. La donación de órganos es un tema país, por lo mismo todos deberíamos por defecto quedar inscritos como donantes, y esto reafirmarlo o rectificarlo al sufragar o al renovar la cédula, o la licencia de conducir #YoSoyDonante — Marcia (@marciapatrixia) July 22, 2019

@GobiernodeChile @sebastianpinera @ceciliamorel

Demos una solución para el transporte de la #DonacionDeOrganos y tener aviones, helicóptero que puedan viajar las 24/7

Ayudar a Carlita, no la dejemos sóla por favor #contravientoymarea @PANCHOSAAVEDRA , eres un grande. — Rodrigo al 💯% 😆😆😆 (@rpcs_1978) July 22, 2019

A mi mamá la trasplantaron de hígado hace poco más de 1 año y no saben lo agradecidos que estamos como familia del donante que la salvó, tomémonos un segundo para pensar en el impacto positivo que conlleva donar órganos y concienticemos sobre ello💖#contravientoymarea — jafriølenta; (@royaltycoldplay) July 22, 2019

Q pena ver q hoy hubo la oportunidad d salvar vidas con el joven donante d Temuco y x no tener en q traerlos se pierde esa oportunidad y más q eso la esperanza d otro ser humano, esto solo pasa en Chile #contravientoymarea @PANCHOSAAVEDRA te adoro — pamela.ruiz (@pamelitaprb) July 22, 2019

Hoy quede con lata al ver #contravientoymarea @PANCHOSAAVEDRA

No x la historia, sino x ver cómo luchan quienes están en lista para trasplantes, como Karla RABIA! Al saber q joven murió ayer, donó y no se hizo nada con sus órganos

Hoy sería vida para muchos😞

Nos falta conciencia — Paulina Peñaloza D. (@Paulina_papd) July 22, 2019

