Carla Jara nuevamente en picada contra Cathy Barriga: "Me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles"

Hace casi dos meses, Carla Jara hizo una fuerte crítica en contra de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Mientras participaba en La Divina Comida, la ex chica Mekano calificó a su ex compañera como "falsa". La ex Pelotón sostuvo que no lo decía por su rol como alcaldesa, sino "como persona", indicó la ex bailarina. Además, agregó que conocía "su otro lado" porque trabajó con ella en el programa juvenil de Mega.

Sin embargo, eso no fue todo. Más tarde reveló desconocidos detalles de su relación con Cathy Barriga, con quien compartió durante años en el set. "Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo. Me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces yo no me olvido de eso. Yo no creo en el '¡Ay soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada!'… No", detalló.

En el programa del viernes de Podemos Hablar, la esposa de Francisco Kaminski se refirió a las repercusiones que tuvieron sus dichos en el programa de comida. "Yo fui muy criticada por las palabras que dije en La Divina Comida, porque también yo soy muy sincera. A mí me cuesta mucho ser cínica, me cuesta mucho poner caritas con alguien que en realidad no me agrada y no me gusta. Sí soy respetuosa, sí escucho y respeto a la gente que opina distinto a mí", sostiene Jara.

Carla aprovechó la oportunidad de aclarar que en aquella ocasión no se refería a su carrera política, sino que a lo que ella vivió con la edil cuando trabajaban juntas en Mekano. Hizo esta acotación "porque mucha gente me escribió criticándome y tratándome pésimo", afirma.

"Y lo dije por un tema específico. Y a algunas personas que fueron respetuosas en sus mensajes. Yo les respondí también de manera respetuosa y les dije 'si ustedes supieran de verdad cómo ella me trató a mí, créanme que nadie la estaría defendiendo"", esclarece la dueña de una veterinaria.

La ex rostro juvenil relató un episodio que protagonizó con Barriga y explicó las razones de sus palabras. "Ella fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público. Nos fuimos a comerciales y en comerciales ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Rony y él era un muy buen amigo mío. Yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad", asevera.

"Entonces, frente a eso, y si me preguntan a mí, no puedo decir 'me parece una persona genial', porque no soy mentirosa y no soy cínica. No puedo decir algo que no pienso y por eso dije que no le creía su parada tan pinky, porque conmigo no fue así de dulce ni de rosada como ella lo muestra".

