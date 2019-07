"Son mis bolas y me molestaban": Antonella Ríos muestra el cambio de su rostro tras bichectomía

View this post on Instagram

Hace un tiempo (año y medio )me saqué las #bolasdebichat y realmente mi forma de cara cambió considerablemente . Tenía cara de lunita y me molestaba esa redondez pues me veía más ancha de cara … más gordita aunque estuviera delgada Son cosas personales y yo decidí dejarlas afuera #haha Me preguntan si duele y que función cumplen y la respuesta es que el procedimiento no es doloroso ni molesto pero debe hacerse con doctores que sepan exactamente lo que están haciendo pues en esa zona hay muchos puntos importantes y si se hace mal puedes perder sensibilidad .. Las bolas de bichat sirven en una primera instancia para succionar la leche del recién nacido como #fuelle o impulso para lograr el objetivo de alimentarse … Es bueno revisar caso a caso pues no todos son candidatos a la #bichetomia Según edad , pues en la adultez sirven como soporte facial (como un “bastidor” para tensar , es por eso que se recomienda antes de los 40 hacérsela Yo les dejo al doc que me lo hizo y me sacó las mansas bolas 🤗 @drcristiansepulveda #thebest Aaaa y no anden diciendo que me las puse en las pechugas #hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Las bolas se fueron #juehermoso