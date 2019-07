"Hace 18 años llegaste a mi vida": Marcela Vacarezza le dedica emotivo saludo de cumpleaños a su hija

Marcela Vacarezza utilizó Instagram para enviarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su hija mayor, Matina Araneda. Ayer, la joven cumplió 18 años.

"Hace 18 años llegaste a mi vida. Una linda niñita de ojos muy abiertos. Lo observabas todo, como queriendo absorber cada cosa que pasaba a tu alrededor. Nos llenaste de alegría, de la maravilla de la vida. Te vimos crecer, aprender e ir convirtiéndote en la preciosa y magnífica mujer que eres hoy. Soy la mamá más orgullosa del mundo. Eres una grande en todo sentido. Reflexiva, sensible, humana y con un fuerte sentido de justicia y de tratar que este mundo sea mejor. No me cabe duda que seguirás dejando huella en este mundo como lo has hecho hasta ahora. Te amo como no lo imaginas. Feliz 18 años mi vida. Te amo". escribió la psicóloga.

"¡Gracias, mamá!, te amo mucho más", le respondió su primogénita. Además, cercanos y colegas también le escribieron en la publicación. "Feliz cumpleaños a tu niña hermosa", le dijo la abogada Helhue Sulkni. "¡Felicidades", comentó la comunicadora Macarena Tondreau.

La hija de Rafael Araneda con la ex Miss Chile hace unos días estuvo en el programa No Culpes a la Noche de Kathy Salosny. Esa fue su primera vez en televisión. La joven acompañó a su madre y revelaron divertidas anécdotas de su relación y familia. Incluso, la panelista de Muy Buenos Días confesó que su hija menor había terminado el pololeo que tenía con el hijo de Diana Bolocco.

Junto al texto, Vacarezza compartió algunas fotografías de hace años con su hija. Pero estas no son las únicas imágenes del recuerdo que publicó en su red social. Hace unos días, también quiso traer al presente un momento del 2006 junto a su marido, Rafael Araneda.

