Pangal sobre su relación con Kel Calderón: "Somos de dos mundos súper diferentes"

El viernes pasado se emitió un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión Podemos Hablar. Los invitados fueron Karla Rubilar, Iván Arenas, Pangal Andrade, Ángela Prieto, Yamila Reyna y José Luis Bibbó, Joche. En el espacio conducido por Julián Elfenbein, los seis participantes abordarán temas inéditos sobre su vida privada.

Una de las confesiones que más llamó la atención fue la de Pangal Andrade, expareja de la influencer Kel Calderón. En esa instancia, se refirió la relación que tuvo con la abogada. "Yo creo que ya no tiene vuelta. (Duramos) Cuatro años, sí, estuvo entretenido. Somos de dos mundos súper diferentes. Yo soy alguien que ama el Cajón del Maipo y ella es citadina. Nos complementamos a veces, por eso igual duramos harto tiempo", se sinceró sobre el tiempo que estuvieron juntos.

También dijo que Kel era de lo más "aperrada". "Imagínate, la llevaba a bajar en kayak doble a una parte que nadie ha bajado y fuimos los únicos que lo bajamos, y todavía nadie la baja; cayendo cascadas, dándose vuelta, saliendo, respirando", relata.

Yamila le pregunta cómo era cuando iba a la ciudad a acompañar a Kel. “Uno, en el fondo, cuando está en las relaciones, como que estás atrapado, como que este no es tu mundo. Pero cuando ya no estás junto con la persona empiezas a decir ‘chucha, si hubiese disfrutado más esos momentos’, o si hubiera aperrado más quizás. Siempre me criticaron que no soy amoroso, cariñoso, frío. No soy de ‘oye, que te ves linda, preciosa’… Yo soy súper perfeccionista, no sé, me faltó trabajar más mi parte más cariñosa", reconoce Pangal.

A pesar de las diferencias, tuvieron una buena relación. "Hicimos cosas entretes. Una vez nos fuimos a Jamaica los dos, a una playa nudista, súper entretenido. Lo pasamos bien, hacíamos cosas locas. La relación con tu ex tienes que acordarte siempre lo lindo", dice. “Lo más rescato de mi relación, es que me aperró en todo. Y uno aprende, dice ‘chuta, quizás en mi próxima relación no voy a ser tan egoísta, no voy a ser tan yo-yo"", agrega.

“Fui egoísta con mi tiempo. Cuando íbamos a hacer las cosas, los eventos, yo iba así como con cara de poto. Y en mis cosas ella siempre aperraba. Igual íbamos a lugares que yo quería, pero ya no íbamos en carpa, íbamos a un hotel. Igual cambiaba la cosa", señala.

Pangal reconoce que sí estuvo enamorado. "Yo no sé las vueltas de la vida, pero le tengo harto cariño. Yo me dejo llevar. Yo no sé en qué está, no sé si está con… No tengo idea”, responde cuando le preguntan si volvería con ella.

