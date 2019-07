"Contra viento y marea": La emotiva historia de amor que estremeció hasta las lágrimas

Ayer se emitió el tercer capítulo de la tercera temporada del programa Contra viento y marea. El espacio conducido por Francisco Saavedra contó la historia de una joven pareja que quería casarse lo antes posible, ya que no contaban con mucho tiempo.

Valentina (22) y Ricardo (23) se conocieron a través de Tinder. La primera vez que se vieron, se enamoraron de inmediato. Tenían una vida normal. Solían salir a pasear y caminar. A él le gustaba tocar la guitarra y cantar. Pero, a los seis meses de relación, una noticia los devastó. Ricardo empezó con extraños dolores en su cuerpo. Fue al médico y le diagnosticaron cáncer cervical en fase terminal.

La enfermedad avanzó rápidamente en el protagonista de esta historia. Como sabían que a lo mejor no les quedaba mucho tiempo, decidieron comprometerse a través del Acuerdo de Unión Civil. Sin embargo, querían dar el gran paso y casarse por la iglesia.

Al poco tiempo, Ricardo terminó postrado en una cama, por lo que el sueño de realizar una boda religiosa se hacía cada vez más difícil. Además, no contaban con el apoyo de su mamá, ya que, según decía ella, no se llevaba bien con Valentina. Todo el tiempo que estuvo enfermo, el joven de 23 años lo pasó en la casa de su pareja. Sus suegros lo apoyaron en todo.

En los preparativos del matrimonio, Pancho Saavedra los ayudó. Incluso, le dio una gran sorpresa a Ricardo. Mientras estaba postrado, lo fue a visitar su ídolo, el jugador de Colo-Colo Esteban Paredes. "Tienes que dar la pelea hasta el final. Un colocolino más. Nosotros somos luchadores y hay que luchar hasta el final, amigo", le dijo el futbolista. "El partido no se pierde hasta que dan el último pitazo", le respondió el joven novio.

Además, el animador de Contra viento y marea le ayudó a cumplir un sueño: salir de la cama y dar un paseo por la plaza en la que solía caminar con Valentina. Gracias a la Teletón, pudieron llevar a cabo el plan. La institución le facilitó una silla neurológica reclinable que le permitió salir del encierro. "Son muchas emociones. En este momento tengo muchas emociones. Pero lo más bacán es poder salir con ella de nuevo. A dar una vueltita para acá", expresó el joven.

"Gracias por esta historia de amor que nos están entregando. No imaginan la lección de vida que nos están dando ustedes a nosotros. De eso se trata, de no perder la fe, de no perder las esperanzas. Esto es puro amor, amor de verdad. Gracias por dejarnos estar acá, por dejarnos entrar a nuestras vidas", le dijo emocionado el conductor.

A pesar de las dificultades, los jóvenes novios cumplieron su anhelo y se casaron en la iglesia. Ricardo recibió a Valentina en el altar y contrajeron matrimonio. En la ceremonia los acompañaron los papás de la joven, sus amigos, Pancho Saavedra y el equipo de Contra viento y marea.

Lamentablemente, un mes después del matrimonio religioso, Ricardo falleció. Saavedra visitó a Valentina en la plaza en que se conocieron. "Ha sido un mes súper duro. Es terrible porque yo en vez de sentir que, con el pasar de los días lo amo menos, es al revés", le dijo la joven a Pancho.

En ese momento, Francisco Saavedra le entregó una sorpresa Vale. Ricardo le había dejado un mensaje antes de fallecer, en donde le dedicaba unas palabras a ella y a sus suegros:

"A mis suegros les doy las gracias. Todos los días por todo lo que hacen. Son la raja. Yo me siento más que afortunado por estar con alguien así. Yo creo que todos quieren una mujer como la Vale. Me gustaría que retomara sus cosas… el nadar, andar a caballo, que a ella le gustaba mucho. Yo creo que lo más que te carga, y te doy a decir siempre, es que te den las gracias. Pero no hay nada más que decir que gracias. Y que te amo más que la cresta. ¡Eres lo mejor que me ha pasado!"

Esta emotiva historia de amor conmovió fuertemente a los televidentes, quienes destacaron la fuerza de Valentina y la dedicación de los suegros de Ricardo.

