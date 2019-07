Alejandra Valle tras despido de Cata Pulido: "Entiendo y comparto la decisión que tomó el canal"

El domingo 7 de julio al mediodía, Cata Pulido tuvo un fuerte altercado con Carabineros en el camino a Farellones. El incidente ocurrió luego de que la actriz se negara a pagar una multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

En el video que muestra el complejo momento, la actriz exigía que le pasaran sus documentos entre gritos y forcejeos. "Pásame mi carnet. Esto es un abuso de poder", repite en reiteradas ocasiones. La comunicadora dijo que no llevaba cinturón de seguridad puesto porque "es camino de montaña. No se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar".

Posteriormente, en un segundo video viralizado se muestra el momento de la detención de la actriz. "¡Me sacaron el codo! ¡Ay, mi codo! ", gritaba mientras Carabineros procede a llevarla al carro policial. "¡Por favor, me duele mi codo!", dice alterada.

Luego, en el programa de La Red Intrusos, la comunicadora hizo sus descargos. "Tengo una fractura doble en el brazo. Estoy como bien shockeada. No he dormido mucho. Estoy media… Es que no resiste mucho análisis tampoco", señala.

Sin embargo, el tema no quedó en eso. Hubo muchos comentarios y bromas sobre esta situación, hasta el conductor del tiempo de CHV festinó con la situación. "¡Ay, mi codo, mi codo! ¿Irá a llover que me duelen tanto los huesos? Bueno sería porque el invierno ya está para multa, pero por exceso de sequía", relató el lunes pasado al comenzar a dar el tiempo.

El despido de Cata Pulido

Lejos de terminar la polémica, el viernes pasado se dio a conocer una drástica noticia. La Red, ex casa televisiva de Pulido, la despidió tras el altercado con Carabineros a través de un comunicado.

La Red informa que tras los lamentables hechos ocurridos el pasado domingo 7 de julio entre la panelista de Intrusos, Catalina Pulido y Carabineros de Chile, la señal ha decidido poner fin al contrato civil que existía entre ambas partes.Si bien ha sido duro, tanto para el equipo como para la estación, por el cariño y gratos momentos compartidos, la compañía tiene un compromiso con sus audiencias, transmitiendo valores como la tolerancia, entre uno de sus pilares. Como medio de comunicación, La Red contribuye a conectar al país a través de contenidos con estándares editoriales que buscan representar y entretener a los chilenos. Agradecemos a Catalina Pulido su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que prestó servicios a la estación. Asimismo, deseamos todo el éxito en los proyectos que asuma en el futuro.

Las reacciones de sus ex compañeros

Tras la desvinculación de Pulido con La Red, Alejandra Valle, conductora de Intrusos, tuvo palabras al respecto. "La noticia nos deja a todos muy tristes en lo humano. Ella es una mujer esforzada, madre de familia y nunca es bueno que una persona se quede sin trabajo. Desde el punto de vista profesional, la verdad es que entiendo y comparto la decisión que tomó el canal", sostuvo la periodista a LUN.

Su ex compañera Claudia Schmitd también se refirió a la situación. "Está refugiada con su familia, pasando este momento demasiado duro. Siento que todavía está en shock, pero ya analizando mejor lo que le pasó. Ella tiene claro que se equivocó (al no ir con el cinturón de seguridad puesto). Quizás su aparición el lunes en Intrusos fue con todo muy reciente", sostuvo la panelista al diario escrito.

"El problema de la filtración de ese registro es que lleva a malinterpretar muchas cosas: por un lado sí es efectiva su responsabilidad al no llevar cinturón, pero también deja otras impresiones de la Cata, de una Cata que no es así", agrega Schmitd .

Hasta el momento, Pulido no se ha referido al tema desde el lunes pasado.

