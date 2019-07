¡Vuelve a la TV! Camila Recabarren debutará como conductora junto a Jean Philippe Cretton

View this post on Instagram

Ya 🙊al fin les puedo contar… Junto a @jpcrettino tendremos un programa dedicado 100% para acompañarte!!! Te imaginas googlear el nombre de tus invitados, ver el historial de sus vidas y hablar de todo lo que aparece en internet sobre ellos? Acompáñenme a hacer click y ver que descubrimos 🤫💻📲