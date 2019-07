"¿Y el codo?": Las reacciones que dejó la participación de Cata Pulido en "Pasapalabra"

Ayer se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra. En esta ocasión, se enfrentó Álvaro Quezada, dibujante técnico, y el profesor de física Sebastián Villarroel. El pozo acumulado era de 346 millones de pesos, el premio más alto en la historia de la televisión chilena. Mario Velasco y Yasmín Vásquez jugaron con Quezada, mientras que Catalina Pulido y Juan Pablo Queraltó acompañaron a Villarroel en el equipo azul.

Esta semana, la invitada del programa Cata Pulido ha dado de hablar por un altercado que tuvo con Carabineros el domingo. El incidente ocurrió luego de negarse a pagar una multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad, mientras manejaba por el camino a Farellones.

La situación se puso compleja cuando Pulido exigió que le pasaran sus documentos entre gritos y forcejeos. "Pásame mi carnet. Esto es un abuso de poder", repitió en reiteradas ocasiones. La comunicadora dijo que no llevaba cinturón de seguridad puesto porque "es camino de montaña. No se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar". El segundo video viralizado muestra el momento de la detención de la actriz. "¡Me sacaron el codo! ¡Ay, mi codo! ", grita mientras Carabineros procede a llevarla al carro policial. "¡Por favor, me duele mi codo!", dice alterada.

Luego, en el programa de La Red Intrusos, la comunicadora hizo sus descargos. "Tengo una fractura doble en el brazo. Estoy como bien shockeada. No he dormido mucho. Estoy media… Es que no resiste mucho análisis tampoco", señala.

Todo este altercado ocasionó una serie de comentarios. Incluso, el conductor de el tiempo en CHV bromeó con la situación. "¡Ay, mi codo, mi codo! ¿Irá a llover que me duelen tanto los huesos? Bueno sería porque el invierno ya está para multa, pero por exceso de sequía", relató el lunes al comenzar a dar el tiempo.

Pero las reacciones no quedaron en eso. Ayer, al aparecer en el programa de concurso de CHV, los televidentes festinaron con el incidente, sacando a relucir la imaginación de sus seguidores. Revisa las mejores memes y comentarios que dejó la participación de Cata Pulido en Pasapalabra:

Obvio que a la Cata Pulido en la pista misical le va a salir el general #PasapalabraCHV pic.twitter.com/5bdo92WW0P — Profesor Anzai (@ProfesorAnzai) July 11, 2019

Recién cambio a #PasapalabraCHV y me encuentro con Cata Pulido y su codo — Loreto (@Loret811) July 11, 2019

Dale dale duro hasta que toque el hueso del codo. Versión Cata pulido. #PasapalabraCHV — cristian valpo (@cristianvalpoo) July 11, 2019

Estoy recién viendo #PasapalabraCHV y veo a #CataPulido en el programa y esto lo grabó antes o después de "Mi Codo!!,Mi Codo!!!! Xq la veo q presiona el botón aplaude y na' q le duele "Mi Codo!,Mi Codo!!😒😒 …………………. pic.twitter.com/WuA7sDywB5 — 👀 🍃🍁La Andrea ..🐾🍂 (@PaolaGo65062837) July 11, 2019

Y yo pensé que se terminaría lo de la Cata Pulido y me la encuentro en #PasapalabraCHV 😂😂😂😂 pic.twitter.com/sbB6BqAL0a — Andrés Latorre (@Andres_lat_) July 11, 2019

Cuidado con la Cata Pulido no se vaya a tirar de la silla 😂😂#PasapalabraCHV pic.twitter.com/In5fT3a9bx — Ilegalmente Rucia 💁🏼‍♀️ (@ManeVidalH) July 11, 2019

“Hoy me lanzo” dijo la Cata Pulido 😂😂 #PasaPalabraCHV — Diego Espinosa (@DieG0LChile) July 11, 2019

#PasapalabraCHV

A la #CataPulido no le duele el codo, apretar la chicharra?

O es muy tonto lo que estoy diciendo — jairo ulloa figueroa (@jairominero) July 11, 2019

Vine únicamente a mirar cómo le están repartiendo a la #CataPulido en #PasapalabraCHV por Twiter… que mal momento para emitir el capítulo 🤣 — Ricardo Mastaller (@rmastaller) July 11, 2019

#PasapalabraCHV veo a la Catalina Pulido y ya me esta empezando a dolor el codo pic.twitter.com/qkgRoYeht2 — SitaFabiola#Patipelada AyyyMiCodoMiCodo (@faby_tuitera) July 11, 2019

