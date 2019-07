"Me embriagó de amor": Camila Recabarren le dedica romántico poema a su pareja

View this post on Instagram

Amo esta fotografía 😍 junto a @de_isabella y su hermosa madre @danahermosilla que me robaron el corazón, le hice un poema 🙊 me da vergüenza pero aquí se los dejo 🤭 . . .”Cuando ella apareció en mi vida coincidió justo que dejé el alcohol Porque Se transformó en mi trago favorito y me embriagó de amor Es una adición que no puedo dejar de consumir Delicada como una copa de cristal y que te quiebres nunca voy a permitir”.- . . Jajajaja lo intente algo salió 🤗❤️ falto Mi Isabelita nomás en la foto !!!