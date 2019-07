Greeicy: “Disfruto el momento, porque no sé hasta cuándo me va a durar”

Greeicy Rendón partió muy joven en la televisión. Cuando tenía trece años se presentó en el programa de talentos infantiles Factor Xs. En esa instancia, cautivó al jurado con la canción Ya nada queda de Kudai. Reconoce que era muy fan del grupo chileno de adolescente y, aunque no ganó el concurso de canto, se le abrieron las puertas en la actuación.

Durante diez años, trabajó como actriz. Participó en teleseries como Chica vampiro, en donde fue protagonista, además de La ronca de oro y Tiro de gracia. Luego de una exitosa participación en la pantalla chica, decidió dar un giro radical en su carrera y volcarse a la música. Hace dos años y medio dejó la actuación para dedicarse completamente a su pasión. “Lo peor que podía pasar era que no funcionara, pero no hay nada peor que quedarse con la duda”, siente.

En poco tiempo, ha logrado ganarse un espacio en la industria musical y el cariño del público que la sigue, sobre todo en redes sociales, donde suma más de nueve millones de seguidores y contando. Sin duda, una de las cantantes urbanas con mayor proyección en Latinoamérica.

Las colaboraciones con grandes cantantes también forman parte de su currículum musical: Tini, Nacho, David Bisbal, Sebastián Yatra y Anitta acompañan su repertorio, al cual en dos meses más, se sumará un nuevo single junto al colombiano Juanes.

Días atrás, Greeicy vino por primera a Chile. Acompañó a su amiga, la argentina Tini, a cantar el tema 22 en un concierto en el Movistar Arena. A estadio lleno, la artista colombiana, que tuvo muy buena recepción por parte del público chileno, cree que pronto volverá a nuestro país con su propio show.

¿Cómo viviste el concierto con Tini en Chile?

Increíble. Estoy sorprendida por la respuesta tan bonita, y obviamente agradecida con Tini por invitarme a su show. Primera vez en Chile y, el mismo día, canté en el Movistar Arena.

Llegaste a los escenarios cuando eras sólo una niña.

Empecé muy chiquita haciendo música en el colegio. Actuaba, bailaba, cantaba. Lo primero que hice en televisión fue Factor Xs a los trece años. Y después del reality, me llamaron para hacer un casting en televisión. Un director muy importante en Colombia habló con mi mamá, porque yo era muy pequeña. Le dijo ‘mira, me gustaría ver a Greeicy en casting, porque siento que ella podría ser actriz e interpretar canciones’. Hice el casting con todo el miedo del mundo, me lo gané y duré diez años actuando. Me enamoré de la actuación.

¿Cómo compatibilizaste el mundo mediático y la exposición en tu adolescencia?

Cada quien tiene su propia esencia. Vengo de una familia bien humilde, la gente cree que vengo de cuna de oro, y no. Mi mamá toda la vida me ha mantenido con los pies en la tierra. Me sorprendo de todo, pero no con ego. Obviamente, estaba feliz por todo lo que sucedía, pero siendo consciente de que todo pasa, que son momentos de la vida que se vuelven recuerdos. Disfruto el momento, porque no sé hasta cuándo va a durar.

¿Piensas volver a la actuación en algún momento?

Las dos cosas te consumen el ciento por ciento del tiempo. Entonces, haces una cosa o la otra. Digamos que si en algún momento aparece una oportunidad de hacer un proyecto demasiado interesante, donde sienta mucho feeling con el personaje, me gustaría hacerlo. Por ahora, estoy viviendo un momento súper importante en lo musical con el disco, viviendo cosas nuevas que requieren todo mi tiempo.

Tu primer álbum se convirtió en todo un éxito. ¿Cómo te sientes?

Increíble. La verdad es que ha sido una experiencia única, he aprendido demasiado. Conocí gente increíble. Llevo mucho tiempo cercana a la música y dos años haciendo mi proyecto musical, pero uno no sabe muchas cosas. Nunca había hecho un álbum y desconocía todo lo que hay detrás, todo el tiempo que requiere, la cantidad de gente que trabaja en un álbum.

¿Qué te parece compartir con artistas como Sebastián Yatra, Nacho, Anitta?

¡Muy lindo! Han pasado cosas muy interesantes, muy bonitas, como cantar con David Bisbal, por ejemplo. Es un artista que admiro desde hace muchísimo tiempo, ni siquiera soñaba cantar con él. Tener la oportunidad de ser parte de alguna de sus canciones es increíble. Lo admiro mucho, porque no solamente es un gran artista, como persona es adorable. Lo mismo Nacho y Tini. Se me ha dado la oportunidad de juntarme con artistas que le han aportado mucho a mi carrera.

También has colaborado con tu pareja, Mike Bahía

Sí. De hecho, tenemos muchas canciones juntos. Amantes es la más conocida. Después lanzamos Esta noche, que es una bachata. No tenemos fechas de lanzamientos, no lo usamos como estrategia. Con Amantes no había un plan para sacarla, yo estaba recién empezando en la música y no quería lanzar una canción con él. Como llevaba mucho tiempo haciendo música, no quería que la gente pensara que me estaba pegando del reconocimiento del novio. Pero nace esta canción y sentimos un feeling tan bonito que por qué no aprovecharlo y compartirlo.

¿Te gustaría colaborar con alguien en especial?

Bueno, realmente, con muchos. A veces conoces artistas que quizás no son tan famosos, pero sientes mucho feeling y eso pesa más que cualquier cosa. En Chile, me encantaría hacer algo con Cami, la quiero muchísimo. La sigo hace mucho tiempo, pero la conocí recién hace un par de meses y tuvimos demasiado feeling. Mi artista femenina favorita del momento es Rosalía. Esa mujer es única, tiene súper clara su esencia. Con ella me encantaría hacer una colaboración. No sé si me acepte, pero soñar no cuesta nada (ríe).

Hace poco alcanzaste los nueve millones de seguidores en Instagram…

Estoy consciente de la importancia de las redes y su influencia en las personas. Me siguen muchos niños, entonces trato de ser cuidadosa con lo que subo. Me parece muy lindo, porque inspiras a muchísima gente.

¿Cuáles son tus proyectos más cercanos?

Digamos que, por ahora, seguimos trabajando con el disco. Ya sabemos que Chile es una opción, así que estamos planeando una gira. Vienen muchos más lanzamientos además del disco, así que viene música. Creo que música es lo que de aquí en adelante no va a faltar.

