Dr. Vidal y su relación con joven décadas menor: "Es una mujer muy especial, sumamente culta"

La semana pasada, el dr. Pedro Vidal reconoció en Viva la Pipol que mantiene una relación con una mujer décadas menor. Cuando Pamela Díaz le preguntó si creía que iba a durar, el respondió que sí. "La raja la paso. Mejor que nunca", dijo sobre su romance. "Hasta me salió peló", bromeó el profesional de la salud.

Sobre cómo se conocieron, el dr. Vidal dijo en La Cuarta que "fue una casualidad. Un amigo nos juntó para una reunión de difusión de la clínica (La Parva). Llegó a mi oficina y me encantó después de hablar cinco minutos con ella", sostuvo. La candidata no quedó para el trabajo, pero Pedro le dijo que le encantaría conocerla. "La invité a salir y no me contesó ese día, dos días después nos juntamos a tomar unas copas de vino", señala.

"Es un momento maravilloso. Estoy muy feliz", dijo en Intrusos el médico. Además, elogió a su enamorada. "Javiera es una mujer muy especial, sumamente culta, además de ser muy linda (…). Es una mujer que me ha hecho admirarla", indicó al programa de La Red. "La cultura, su interés, su capacidad de entretener a la gente, su risa", fueron algunas cosas que lo enamoraron. "Es de las personas más alegres que he conocido", indica.

La pareja del doctor del programa Cirugía de Cuerpo y Alma se llama Javiera Carrasco. Es periodista y modelo. Junto al dr. Vidal llevan nueve meses juntos.

"Yo tengo un padre de 79 años, hombre a la antigua, educado, que cultivó en mí el cariño por las letras. Y en la conversación con Pedro él me regaló dos libros, además que es un tipo muy culto, interesante, un intelectual, me capturó inmediatamente", sostuvo al diario popular cuando le preguntaron sobre cómo se enamoraron.

A través de su cuenta de Instagram, Javiera agradeció "a todas las personas que, conociéndome o no, me han enviado palabras de cariño y felicitaciones por mi actual relación de pareja", sostuvo. También hizo un llamado a crear una sociedad que juzgue menos. "Juzgar sin conocer es lo más fácil. Yo misma reconozco haberlo hecho en varias oportunidades. Pero la vida se ha encargado de enseñarme que ese no es el camino correcto y menos el que nos hace felices", agrega.

