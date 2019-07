¡Nació la hija de Blanquita Nieves! La bailarina presentó a la pequeña Amayra en redes sociales

La mañana de este lunes, nació la primera hija de Blanquita Nieves, la pequeña Amayra. Hace meses, la bailarina anunció en su cuenta de Instagram que estaba embarazada y que tenía 24 semanas de gestación. "Es realmente una sensación indescriptible sentir como una nueva vida se está formando dentro de mi. Lejos es la experiencia más maravillosa que he vivido como mujer", fue parte de lo que compartió en aquella ocasión.

Después del comunicado, Nieves publicó constantemente en Instagram las actividades que realizaba embarazada, como la rutina de ejercicios que seguía. Incluso, causó polémica por bailar en taco aguja mientras esperaba a la bebé.

Después de cuatro meses de dar a conocer la noticia, la ex Morandé con Compañía dio a luz la mañana de este lunes 8 de julio. La bailarina junto a su pareja Rodrigo Zarzar presentaron a la recién nacida a través de las redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su hija.

"No hay palabras para describir la felicidad que siento. Hoy 8 de Julio nació Amayra, el regalo más maravilloso que me ha dado el universo. Me siento tremendamente bendecida con los dos amores de mi vida. Gracias @lifetrainer por haber sido el mejor compañero durante el parto…Te amo infinitamente", posteó Blanquita Nieves tras dar a luz.

La publicación se llenó de felicitaciones y buenos deseos para ella y la recién nacida. "Hermosas", "Bienvenida a la mejor etapa de tu vida" y "Bendiciones", fueron algunos de los comentarios que le llegaron a la madre."¡Muchas felicidades! Sin dudas, comienza la mejor", le escribió la bailarina Sabrina Sosa.

Te recomendamos: