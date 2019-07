"Me pregunto si te voy a volver a ver": Laura Prieto recuerda a su hermano con estremecedor mensaje

Luego de terminar de grabar el reality de Mega Resistiré, los participantes han seguido con sus vidas, como es el caso de Laura Prieto. La uruguaya ha continuado con sus actividades y proyectos, como la línea de ropa que tiene. Así lo ha registrado la modelo en redes sociales, quien constantemente publica sobre su vida en Instagram.

Sin embargo, el último posteo que realizó en su cuenta fue distinto, ya que compartió un gran dolor entre sus seguidores. Laura Prieto publicó un emotivo mensaje en Instagram al recordar a su fallecido hermano. En conmemoración a su cumpleaños, la ex Calle 7 quiso compartir una imagen de cuando ambos eran pequeños. Junto al registro, la uruguaya escribió unas estremecedoras palabras.

"Creo que el dolor más grande de mi vida fue perderte. Mi hermano mi partner, mi mejor amigo. 18 años hace que te fuiste y yo lo siento como si fuera ayer. Sin duda fue el dolor más grande. Hasta hoy me pregunto si estuvieras orgulloso de mí. Me pregunto si te voy a volver a ver algún día y nos vamos a mirar como en esta foto. Hoy cumplirías como 40. Me pregunto cómo te verías", relató la chica reality.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para su hermano. "Gracias hermano por haberme enseñado tantas cosas, por tantos momentos inolvidables, tanta locura, ¡tanta intensidad! Me doy cuenta que vale la pena. Siempre estás conmigo y yo contigo. ¡Feliz cumple hermanito! Tu pendeka".

La sentida publicación causó conmoción entre sus seguidores. Le enviaron mensajes de fuerza y apoyo. También destacaron su lucha y valentía. Incluso, algunos usurarios solidarizaron con su dolor, contando sus propias experiencias relacionadas a la pérdida de un ser querido.

