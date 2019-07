Fran Sfeir genera opiniones divididas por destapada fotografía en Instagram

Fran Sfeir y Juan Pablo Queraltó no han estado alejados de la polémica. Mientras la ex conductora de 3×3 renunció a Canal 13 después de que no la dejaran desfilar en la gala de la película Mi amigo Alexis, el animador de Sabingo fue criticado por utilizar a su hijo para canjear pañales.

Alejada de la mediática desvinculación de Sfeir con Canal 13, la cantante publicó una fotografía en donde sólo aparece con ropa interior inferior mientras miraba el mar a través de una ventana. La imagen la acompañó con un potente mensaje de aceptación en su cuenta de Instagram. "El universo te ama tal y como eres. ¡Tu fortaleza es más que la de muchos seres! Hay alguien que te ama tal y como eres ¡Fuente de vida somos todas las mujeres!", escribió.

De inmediato, la imagen se llenó de comentarios. Algunos la criticaron. "¿Es necesario?", le preguntaron. "Qué lata tu problema de querer figurar al costo que sea", le escribió una usuaria. "No es necesario mostrarse por esta vía", dijo otra. En general, los comentarios negativos tenían relación con el motivo de exhibirse en topless en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de las críticas, hubo muchos comentarios que apoyaron la decisión de Fran Sfeir de publicar una fotografía de su cuerpo tal y como es, sin retoques. "Por fin una mujer natural", "eres muy valiente", "eres y somos hermosas tal y como somos", fueron algunos de los halagos que recibió.

Otros seguidores acallaron a los "haters". "No hacer caso de envidiosas", le recomendaron. "¿Qué les importa si quiere subir una foto empelota?", la defendieron. Además, destacaron que cada persona es libre sacarse la fotografía que quiera y de subir el contenido que prefiera a redes sociales.

