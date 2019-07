"¿En qué año estamos?": Votaciones del "Gran Rojo" serán por SMS y televidentes se molestan

Ayer se dio inicio al Gran Rojo, la cuarta temporada del programa de talentos que reúne a "los mejores" de las generaciones anteriores. En la instancia, se dio a conocer que hay algunos participantes que aún no confirman su estadía competencia, como Juan Ángel Mallorca, el ganador de la primera temporada categoría cantantes. Por otra parte, Emilia Dides, quien obtuvo el primer lugar en la segunda generación, decidió no estar presente en el "Gran Rojo".

El jurado, compuesto por Maitén Montenegro, Neilas Katinas y Cristián Natalino, envió a capilla a Andrei Hadler y Jeimy Espinoza. Sin embargo, el público los salvó de la eliminación. Hoy se decidirá quien será el primer cantante eliminado en esta nueva etapa. Entre Raúl de Jesús, quien obtuvo el segundo lugar de la segunda temporada, y Ana Josefa López, que ganó tercer lugar en la tercera temporada, se definirá quién se va del programa de talentos.

Este formato de Rojo tuvo una serie de transformaciones, como la ausencia de couches y la denominada "capilla caliente". Pero lo que más llamó la atención fue el cambio de modalidad en la votación del público. Si bien antes los seguidores del espacio conducido por Álvaro Escobar podían hacer menciones en Twitter o calificar por vía web, esta vez será distinto. Los televidentes tendrán que mandar mensajes de texto que cuestan $490 para poder ayudar a sus favoritos.

Esta noticia no cayó bien entre los seguidores del programa, ya que tendrán que desembolsar dinero para salvar a sus participantes preferidos. Además, señalaron que este tipo de votación no se adecua a los nuevos tiempos. Incluso, compararon esta versión de Rojo con la que se emitió hace más de 15 años.

Revisa las reacciones que causó el cambio de sistema de votación:

No está la milla ni Juan angel hoy. No me gusta el sistema de sms y no entiendo la capilla . #GranRojo vendiendo humo

— Ireth (@__ireth) July 4, 2019