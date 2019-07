"La vida es una sola": La conmovedora reflexión de Camila Recabarren tras viajar a África

Camila Recabarren viajó a Lesotho, a visitar nuevamente la comunidad africana. En marzo, la modelo ya había concurrido a la localidad para grabar el programa Destinos inexplorados. Recientemente, volvió para reencontrarse con las personas que conoció en esa instancia.

La ex Miss Chile llegó a África con su pareja, Dana Hermosilla, y su equipo con maletas llenas de juguetes, ropa y útiles de aseo. Tras la experiencia que vivió en el lejano continente, Recabarren publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Por esto y por todo lo que me está pasando doy mil gracias. Nunca había estado más feliz de como lo estoy ahora. A mi hija le debo todas estas ganas de mejorar como persona y las ganas de salir adelante y jamás bajar los brazos. A mi familia que siempre está de manera incondicional. Para mi e Isabella. Y a mi polola que me enamoró hasta las patas. No sé cuánto dure lo nuestro, solo sé que disfrutaré cada segundo junto a ella. Amando la vida. Vibrando al mil. Y quiero compartir mis vivencias con ustedes. Motivarlos, entregarles energía, y de repente estar recordándoles que la vida es una sola. Seamos felices", escribió la influencer.

Además del viaje solidario que realizó, la modelo ha estado involucradas en sociales como visibilizar la discriminación y luchar por los derechos de la comunidad LGTBIQ.

Revisa las postales que dejó el viaje de Camila Recabarren y su pareja a Lesotho:

Te recomendamos: