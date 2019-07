"Me sentí traicionado y dolió harto": Leo Rey revela el motivo del quiebre de La Noche

Este viernes se emitirá un nuevo programa de Podemos Hablar, el estelar CHV. Los invitados serán Erika Olivera, Eduardo Cruz-Johnson, Patricia López, Betsy Camino, Rodrigo Goldberg y Leo Rey. En esta ocasión, los asistentes conversarán sobre sus vidas y responderán las complejas preguntas de Julián Elfenbein.

En un adelanto a lo que se vivirá en la próxima edición de PH, Leo Rey habla sobre su relación con Alexítico, el principal compositor de La Noche, y el quiebre de la banda nacional. El intérprete de Quiero ser libre sostuvo que tuvo un conflicto con su compañero de banda, que produjo la separación del grupo en el 2013. "Me sentí traicionado y me dolió harto. Fuimos buenos amigos", asegura el ex vocalista de la agrupación de cumbia.

Cuando el conductor le pregunta si hubo traición, Leo Rey sostuvo que "la traición fue no haber cumplido la promesa de que el grupo cuando triunfara. Todos íbamos a ser exitosos, y eso no fue así. En términos económicos, hubo muchos problemas de dinero, que nos afectaron a todos los de la banda, incluyéndome", señala.

Además, el músico sostiene que, en ese momento, él fue el defensor del resto del grupo. "Decidí enfrentarlo. Era mi amigo y para mi fue una traición este enredo económico que hubo", indica.

"Vivo como rica y no soy rica": Helhue Sukni confiesa que está tapada en deudas "Me compro autos grandiosos y con cuea he pagado las manillas del auto", reconoce la "abogada de los narcos"

Te recomendamos: