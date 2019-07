Natalia Mandiola es criticada por tomarse fotografía con estrella de mar

Natalia Mandiola no lo está pasando bien. Hace unos días se dio a conocer que perdió el juicio contra Fox Sport, su ex casa televisiva, por despido injustificado y acoso laboral. La demanda surgió luego de que la echaran, supuestamente, por dar a conocer su relación con el ex futbolista Rafael Olarra.

Actualmente, la pareja se encuentra de vacaciones en Isla Saona, Punta Cana. En este contexto, la periodista ha publicado imágenes de su viaje con paisajes paradisíacos. Sin embargo, las bellas postales se vieron empañadas por una acción que realizó la comunicadora y que publicó en Instagram.

Uno de los registros muestra a la ex rostro de Fox Sport sosteniendo una estrella de mar. Al sacarlas a la superficie, estos animales marinos no realizan el intercambio gaseoso necesario. Se intoxican y, en un corto tiempo, mueren. Además, sufren un gran estrés.

Los comentarios repudiando la maniobra no se hicieron esperar. Los seguidores coincidieron en que no es buena idea sacar a las estrellas del mar del agua sólo por una foto. "Dale con hacer eso a la gente. Nunca entenderán. Tanta ignorancia", le respondió una usuaria. Otro seguidor sostuvo que esta acción provoca estrés agonizante en el erizo, por lo que muere.

