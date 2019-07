Néstor Cantillana y su rol en "Pacto de Sangre": Marcos era súper intenso, como un niño viejo"

Néstor Cantillana interpretó a Marcos Toselli en la elogiada teleserie nacional Pacto de Sangre. Si bien el thriller terminó hace más de un mes, sus personajes todavía dan de hablar, sobre todo el del villano mencionado.

El rol que interpretó Cantillana era de un hombre violento e impulsivo, que no podía controlar sus emociones. Además, era adicto a las drogas y tenía una personalidad enfermiza y neurótica. Según comentó el actor a LUN, la gente en la calle todavía lo recuerda por su papel.

"Me hablan en buena onda de Marcos. Cuando estaba al aire eran un poco más incómodos los comentarios porque la trama estaba más efervescente. Después me corté el pelo y me afeité, saliendo de la pantalla la cosa baja la intensidad. Hace un par de semanas volví a subirme al metro y es piola, no pasa nada", relata al diario nacional.

Por otro lado, asegura que no le costó dejar el personaje. "Fue rico descansar porque fue bien intenso", señala. "Es difícil mantener tanto rato a un personaje de manera creíble porque cada cierto rato debe haber giros y emociones para que este tenga matices y sea entretenido", afirma Cantillana.

En cuanto a la personalidad del personaje, Néstor lo define como una persona extrema, neurótica e incontinente. "Si tenía rabia pateaba cosas. Si tenía pena lloraba a mocos. Marcos era súper intenso, como un niño viejo. Era un idiota, pero yo defiendo siempre a los personajes. Trato de ver el cuento desde donde lo vería él", argumenta.

Si bien el papel del actor fue muy elogiado, dice que esto es trabajo, que uno no se puede creer el cuento porque es pega y sólo intenta hacerlo bien. "Esto de Marco fueron mis 15 minutos de fama", asegura.

