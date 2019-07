"Contra viento y marea" estrena tercera temporada con emotivo capítulo

Este domingo, partió una nueva temporada de "Contra viento y marea", estelar de "Canal 13" conducido por Francisco Saavedra. El programa tiene como propósito ayudar a novios cuando tienen dificultades o no cuentan con el apoyo de los más cercanos.

El primer capítulo de este nuevo ciclo abordó la historia de Diego (22) y Valentina (21). Ambos jóvenes son pareja desde los 15 años y tienen una hija de seis. Ahora, querían dar el gran paso y casarse, pero no contaban con la aprobación de sus respectivas familias.

Vale se crió con su abuelo y quería que él la lleve al altar, pero no estaba de acuerdo con la relación que tenía su nieta con Diego ya que, a diferencia de ella, no tiene estudios ni profesión. "No tiene nada que ofrecerte", le dice Nelson, abuelo de la novia. "Este cabro te está llenando de puras ilusiones", agrega.

La joven técnico en enfermería no tiene relación con su mamá ni con su papá. Sus padres la tuvieron jóvenes. Él formó una nueva vida y su madre cayó en las drogas. Por ende, sus abuelos son como sus papás, para ella y para su hermana Pilar. Valentina trabaja vendiendo colaciones en el curso de su hija.

Pancho Saavedra aparece con nuevo look y genera opiniones divididas en redes sociales El animador lució su nuevo estilo en el matinal "Bienvenidos", de Canal 13

Por otra parte, la familia del novio tampoco estaba de acuerdo con la unión. Su padre no se llevaba bien con Nelson, ni tampoco quería que se casara con Vale. Por esta razón, no quería tener ningún tipo de participación en la boda. Además, desde hace un año que Diego no hablaba con su progenitor por un problema económico que tuvieron. Para juntar dinero para su familia y el matrimonio, el joven de 22 años trabajaba con un auto arrendado, trasladando pasajeros.

A pesar de los problemas que enfrentó la pareja, Diego y Valentina pudieron llevar a cabo su matrimonio. Con la ayuda de Pancho Saavedra, se pudieron casar y, tras largas discusiones, finalmente el abuelo de la novia la llevó al altar. La producción del programa le dio a la pareja un auto nuevo como regalo de matrimonio .

El emotivo capítulo fue de lo más comentado en redes sociales. Los televidentes resaltaron el esfuerzo de la joven pareja en seguir adelante con su vida y su matrimonio. Además, cuestionaron el actuar del padre de Diego y del abuelo de Valentina.

Revisa algunos de los comentarios en Twitter que generó "Contra viento y marea":

Rt Gracias a todo el equipo de #ContraVientoyMarea se vienen tremendas historias cargadas de amor y emoción. A partir de hoy y todos los domingos por @canal13 Acá con todo el Equipo viendo el Grab estreno y Felicied por preferirnos, por su gran sintonía y todo su cariño pic.twitter.com/mzj6pQdvOm — FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) July 1, 2019

En mi caso, yo igual me caso, mejor caminar sola al altar que mal acompañada 👮👰💍💍💐💒 #ContraVientoyMarea pic.twitter.com/tHkNZX2EON — Pilar Hernandez 🌹🌸🌺🌴🏄🐠🐈 (@MissPattz28) July 1, 2019

Que linda Historia de Amor de Diego Y Valentina @PANCHOSAAVEDRA #ContraVientoYMarea https://t.co/ZHy2Ju4jLZ — Valentin Miranda (@Valentin25_M) July 1, 2019

El papá del novio debe haber estado seguro de que si no iba al matrimonio iba a castigarlo. Pobre ser humano, le dieron la posibilidad de elegir amar y decidió hundirse en el rencor y el odio hacia su propia sangre. La miseria humana no tiene límite #ContraVientoyMarea — Carolina (@CeballosCarola) July 1, 2019

Encuentro super bellas las hijas de esta señora. Y un claro ejemplo de superación juvenil que quiere torcer el destino a su favor. Felicitaciones a ambas chicas. #ContraVientoYMarea — Dante Letelier G  (@DanteNLG) July 1, 2019

Puta que llore, no son los unicos, me case a los 20 llevo, 15 años ya con tres hermosos hijos y todos decian que no duraria nada!! Si se puede, siempre se puede cuando ay amor y esfuerzo de ambos #ContraVientoyMarea — Caro Nuz (@caro_nuz) July 1, 2019

Mis papas tampoco quisieron ir al matrimonio de mi hermano. Fui el unico familiar. Por que? Porque no les gusta la mujer de mi hermano (Que es un amor)… Y porque son egoistas y ven solo su bienestar. Yo deje de hablarles hace 3 años y soy mas feliz. #ContraVientoyMarea — Germán Muñoz (@GermainMunoz) July 1, 2019

odio esa excusa de "no tiene nada que ofrecerte" y el amor acaso, no es nada? #ContraVientoyMarea — Cami🌻 (@ayqueweona) July 1, 2019

#ContraVientoyMarea que hermosa la niña que se va a casar, emprendedora, tierna y se va a casar por amor, denme una así porfa! 😍😍😍 pic.twitter.com/4q7gPL81G1 — .◾〰️⛄ Juampy Winter ❄〰️◾. (@DelToro_JP) July 1, 2019

#ContraVientoyMarea comparte a este panchito de la suerte para que siempre haya solucion ante un problema pic.twitter.com/d8tlLZCpsM — Reinaldo Astudillo (@Reinaldo_93_A) July 1, 2019

Quien diga q por ser "familia" debemos quererlos, es MENTIRA !!!

No es obligación querer a quienes nos hacen daño, a quienes no les importamos. Así de corta…#ContraVientoyMarea@PANCHOSAAVEDRA pic.twitter.com/UGovV8OAee — 💜 ROminª 💚 (@Ro_Bellota) July 1, 2019

Hay papás muy mierdas. El mejor ejemplo, el papá del novio. Que bueno que no va y ojalá nunca más aparezca #ContraVientoyMarea — Jorge Avilés (@koke_aviles) July 1, 2019

Oye la Vale es un pan de dios, puro esfuerzo y ternura. Que pase el datito de sus emprendimientos para promoverla. #ContraVientoyMarea — Ojo_Piojo (@Ojo_piojo_) July 1, 2019

Con un papá así ni ganas me daría que fuera a mi matrimonio #ContraVientoyMarea — Mili (@Mili_limon) July 1, 2019

Pancho Saavedra responde tras críticas por su nueva imagen: "No se lo doy a nadie" El animador reconoció que subió de peso

Te recomendamos: