"Sufrí violencia infantil": Camila Nash relata crudo momento de su niñez en la "Divina Comida"

En el pasado capítulo de "La Divina Comida", se vivió un complejo momento cuando Camila Nash, una de las invitadas al programa, relató una traumática experiencia de su infancia a sus compañeros Mauricio Flores, Rafael Olarra y Perla Ilich.

Según relató, la ex "Pelotón" vivía con su abuela en la comuna de Providencia. Cuando falleció, se fue a vivir a San Antonio. Su abuela y su madre trabajaban, por lo que en toda su infancia creció con niñeras. Cuando Mauricio Flores le preguntó cómo se llevaba con ellas, la ex "Calle 7" le dijo que tuvo una "súper mala relación con las nanas".

"Sufrí violencia infantil", tanto física como psicológica, comentó. No le dijo a su mamá porque la veía muy poco. Ella trabajaba de día y estudiaba de noche. "Si tú le dices a tu mamá, te voy a pegar más fuerte", le decía la nana que la maltrató para que no la delatara.

Perla Ilich impacta a los televidentes luego de mostrar su tremenda casa en "La Divina Comida" La gitana sorprendió por los lujos de su hogar

"Hubo un momento en que se acabó. Me pegó como con una cadena porque dijo que yo se la había roto. Me marcó toda. Partió en un pasillo, después siguió en la pieza. Yo me acuerdo que me acorralaba entre la cama y la pared para que parara. Yo trataba de arrancar. Después me llevó a un patio de luz. Estaba lloviendo. Me sacó toda la ropa y me empezó a manguerear con agua helada. Me torturó", se sincera Camila.

"Yo dormía con mi mamá. Y en la mañana, antes de ir al colegio, se dio cuenta que la niña estaba toda rota. Ella, en vez de seguir el protocolo, que todos sabemos que es como la mierda, hizo justicia con sus propias manos. Dijo 'déjenme sola con ella' y se encerró en la cocina con llave", finalizó Nash.

Te recomendamos: