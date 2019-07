"Hicimos match altiro": Bárbara Lackington relata cómo conoció a su pololo rugbista

Bárbara Lackington, finalista de "MasterChef" Chile, lleva casi dos meses pololeando con Gustavo Benko, un joven de 21 años, estudiante de ingeniería comercial y rugbista del equipo del Santiago College. La modelo llegó a Chile la primera semana de marzo, luego de grabar la cuarta temporada del programa de cocina en Colombia.

Ya estando en Santiago, fue al cumpleaños de un amigo rugbista. Allí conoció a su actual pareja. Estaba cansada pero, de todas maneras asistió al evento. "Me aburrí porque habían puros rugbistas, casi todos hombres. Eran muy idiotas porque estaban pateándose en el piso. Estaba a punto de subirme al auto cuando llega él (su pololo) para preguntarme por qué me iba", sostuvo a LUN.

Así fue como se conocieron. En ese instante, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. Ambos estudiaban ingeniería comercial y decidieron congelar sus estudios para dedicarse a lo que les gustaba. "Pensé que me estaba molestando", reconoce. Además, los dos viven en La Reina, a dos cuadras de sus respectivas casas. Sin embargo, a pesar de la cercanía, nunca se habían visto.

Como eran muchas coincidencias, dudó de lo que le decía el joven rugbista. Por este motivo, le ofreció ir a dejarlo a la casa. Pero lo que le decía Gustavo era real. "Cuando abrió la puerta de su casa no lo podía creer", señala Lackington.

Bárbara dice que de inmediato hubo "mucha onda". "Imagínate que nos estacionamos al frente de su casa y hablamos hasta las cinco de la mañana. Nos dio hambre y él me invitó un McDonald's. Súper romántico. Jajajá. Hicimos match altiro porque nos matamos de la risa juntos. Me pidió pololeo al mes de conocernos… me dijo que yo era la ganadora de "MasterChef". Me ha apoyado infinito. Igual le choca leer algunos comentarios mala onda en Instagram", sostiene la finalista del programa de cocina.

Hace dos semanas, Bárbara hizo pública su relación con un romántico mensaje que le dedicó en Instagram."Y sumando con este guapetón. Gracias por apañarme en todoy estar ahí para mí siempre. Se me pasó volando este tiempo contigo. Te quiero infinito, negro", le escribió.

