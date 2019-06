"Queen" Yamna Lobos no estará en el "Gran Rojo": "Ya no depende de mí"

Esta semana de cerró el ciclo de la tercera temporada de "Rojo, el color del talento". El programa de TVN lleva más de un año al aire y ha tenido una buena recepción del público. En las galas finales se dio a conocer que no habrá una temporada como las anteriores, pero sí una competencia con los mejores de cada generación que se llamará el "Gran Rojo".

Este nuevo formato reunirá a queridos cantantes y bailarines que participaron en las tres temporadas de esta nueva era de "Rojo". Sin embargo, hay un gran cambio, ya que no tendrán coaches. Por esta razón, Yamna Lobos confirma que no será parte de este nuevo ciclo del programa de talentos.

La noticia causó tristeza entre los seguidores de "Rojo", ya que Yamna se ganó el cariño del público con su simpatía y espontaneidad. Además, siempre resaltó por ser una buena coach con sus pupilos, ya que siempre los ayudó y defendió cuando lo necesitaban.

En una publicación de Instagram de la cuenta "Llegó el Clan Red", la "cocotera" dio a conocer la noticia. "No puedo hacerme la loca y no comentar. Es verdad, esta temporada no tendrá coaches. Igual fome, para qué les voy a mentir. Igual para mí eran tres temporadas y uno se encariña con todo y todos. Más encima esta temporada pinta pa’ buena y, ¿cómo no estar? Por último para pelear con el jurado", reconoce.

"Queen" Yamna, como la apodaron los fans de "Rojo", sostuvo que "ya no depende de mí", pero que le tiene un profundo agradecimiento al espacio y al público, así que se va feliz. "Lo hice, lo viví y lo disfruté al máximo. Fue un regalo para mí y uno nunca sabe. La vida da muchas vueltas, así que ¡hasta pronto! Miren que ‘queen’ (tía) Yamna queda para rato. Los quiero, los amo, los adoro", finaliza la bailarina.

El "Gran Rojo"

El 4 de julio parte la nueva etapa de "Rojo" que reúne a los mejores de las tres temporadas pasadas. Entre los bailarines confirmados, según un afiche publicado por TVN, están Hernán Arcil, Jazz Torres, Francisco Solar, Geraldine Muñoz, Pablo Ñancucheo, Milly Donoso, Nicole Hernández, Chantal Gayoso, Camila Vásquez, Julio Allendes y Camila Benavides.

En cuanto a los cantantes, en esta ocasión competirán Jeimy Espinoza, Ana Josefa Silva, Andrei Hadler, Raúl de Jesús Valdés, Luis Zapata, Edwin Joseph, Millaray Mandiola, Benjamín Durán, Jorge Núñez, Piamaría Silva y Paulo Zieballe.

El lunes primero de julio se emitirá un capítulo especial llamado "Camino al Gran Rojo", que mostrará las historias de los participantes que están próximo a competir.

