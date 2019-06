Kenita Larraín vuelve a la TV con cobertura del eclipse solar en "Así somos"

Kenita Larraín prepara su gran regreso a la televisión de la mano del ecplise solar en "Así Somos". El martes, la ex modelo hará un despacho desde la ciudad de Andacollo, en la región de Coquimbo, para cubrir el gran evento astronómico, según publicó "El Mercurio". Luego, se integrará de manera estable al programa de trasnoche conducido por Eva Gómez.

Kenita tiene experiencia en la pantalla chica. La última vez que formó parte de un programa fue en "Primer Plano" de CHV. "Fui reemplazo de la Tonka (Tomicic) alguna vez en 'Buenos días a todos' (TVN), también animadora con 'Estrella Barbie' (Canal 13), así que me encanta hacer cosas nuevas y los desafíos no son algo que me asuste", sostuvo al medio escrito.

La ingeniera comercial cree que esta nueva apuesta le puede sumar mucho. "Cuando me propusieron el proyecto, fue atractivo ver que no sólo era para opinar como mamá, sino también como ingeniera comercial, numeróloga y esposa", agrega.

La comunicadora estará en "Así Somos" hasta fines del 2019. Sin embargo, no descarta que su contrato con "La Red" se pueda extender más allá de la fecha establecida. Por otra parte, Larraín dice que vienen muchos cambios para este país. Además, espera "estar en el programa preciso cuando ocurran los cambios que sucedan", señala.

