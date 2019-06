Edmundo Varas tras violento choque automovilístico: "Esta vez no fue mi culpa"

El pasado 24 de junio el ex chico reality Edmundo Varas protagonizó un brutal choque en La Cisterna. La colisión fue pasadas las 18 hrs., un poco antes del partido de Chile y Uruguay por la Copa América. El protagonista de "Amor Ciego" (2008) iba a comprar alimentos para ver el evento de fútbol. Sin embargo, no pudo llegar, según publicó LUN.

Varas se encontró con un vehículo que no respetó un disco Pare en un cruce, ocasionando el choque. Al intentar esquivar al auto que cometió la imprudencia, el joven de 36 años se estrelló con un árbol. "El vehículo quedó con pérdida total, se me abrieron los dos airbags. La otra conductora, que no respetó la señalización, quedó a la mitad de la calle y si no la esquivo, la choco de frente. Podría haber pasado cualquier cosa", relata al diario escrito. "Lo bueno de todo esto es que sólo fueron daños materiales", agrega.

En su cuenta de Instagram, Edmundo publicó un video del accidente, en donde se ve la responsabilidad de la conductora. Además, hizo una reflexión sobre el episodio que vivió. "En casa, la vida es más curiosa y muchas veces inexplicable. Las cosas suceden en cosas de segundo. No me pasó nada grave más que lamentar daños materiales. Esta vez no fue mi culpa y no estaba rodeado de prensa y menos de un contingente policial, como me sucedió en algún momento de mi vida", sostiene.

"Fue grave lo qué pasó en el accidente automovilístico, en donde producto de una irresponsabilidad de una persona que se pasó un disco Pare, puse en riesgo mi vida y la de terceros. Gracias a dios puedo decir que estamos todos bien. Pensarán que hablo tonteras, pero dios siempre está conmigo", concluye el ex chico reality.

Los implicados fueron citados al Juzgado de Policía Local de La Cisterna el próximo 4 de julio.

