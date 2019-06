El romántico mensaje en italiano que recibió Pancha Merino de su pareja Andrea Marocchino

Ya no es secreto que Pancha Merino está enamorada. La actriz y su pareja, Andrea Marocchino, se conocieron en la Gala del Festival de Viña, pero recién en abril dieron a conocer su romance. Desde ese momento, no ocultan su relación al mundo.

En redes sociales se envían cariñosos comentarios. Hasta comparten fotografías juntos. Esta mañana, la ex panelista de "Bienvenidos" compartió una imagen del recuerdo en su cuenta de Instagram de cuando era niña.

"Esta foto me la tomo mi papá a los 6 años en mi casa de Algarrobo . Estaba muerta de miedo de caerme a la Laguna. 40 años después, miró para atrás y me río porque he tenido que superar muchos mas", escribió junto al registro. Además, le agradeció a sus papás por ayudarla a superar sus inseguridades.

La publicación de la actriz de se llenó de comentarios positivos. Incluso, la confundieron con sus hijas, ya que se ven muy parecidas en la fotografía. "¡Linda, amiguita preciosa!", le escribió la conductora de televisión Karen Doggenweiler. También le posteó Katy Szabo, tarotista de "Bienvenidos". "Bella, estás igual de linda", le puso.

Pero, sin duda, el comentario que causó sensación en esta instancia fue la de su pareja, Andrea Marocchino. "Stupenda come lo sei anche adesso amore", fueron las palabras en italiano que le dedicó. En español, le dijo: "Tan estupenda como lo eres ahora también, amor".

