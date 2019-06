¡Se acabó la amistad! Manelyk se entera de la traición de Sebatián y Keyla en "Resistiré"

Ayer se vivió un intenso capítulo en Resistiré. Keyla Caputo y Sebastián Ramírez cayeron en la tentación en una fiesta de disfraces que se llevó a cabo en el encierro. Keyla le dijo a Seba que le había gustado desde el principio. Durante la fiesta, vivieron un apasionado encuentro.

Manelyk González, pareja de Ramírez dentro del reality, fue sacada del evento. Keyla y Seba aprovecharon la oportunidad y traicionaron a la cantante mexicana. Dentro de una dinámica, se besaron. Pero no terminó el episodio ahí. Siguieron juntos el resto de la fiesta.

Al día siguiente, Mane se enteró de la infidelidad. Ignacia Michelson le contó los detalles de lo sucedido. "Habiendo tanto cabrón, yo no me voy a meter con alguien que está con mi amiga", le dice la mexicana a "Nacha".

La chica reality decidió encarar a Keyla. Caputo le dijo que no iba a justificar la traición con la dinámica que se llevó a cabo en la fiesta, porque también se habían besado fuera de la actividad. "¿Escondidos en el baño?", le pregunta Mane. Keyla asiente. "¿Y por qué hiciste eso si se supone que eres mi amiga?", le recrimina. Manelyk dijo que de él esperaba cualquier cosa, pero de ella no.

Keyla le dijo que le gustaba Sebastián. "Yo pensé que no te gustaba", se justifica. "Me conociste como amiga, ahora me conocerás como enemiga", concluyó Manelyk, dando fin a la discusión.

