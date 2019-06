Papá de Tere Kuster falleció a seis días de su salida de "Resistiré"

Hace unos días, Tere Kuster hizo noticia por protagonizar un triángulo amoroso dentro de Resistiré. En el reality, la modelo vivió un complejo momento cuando ingresó Gabriel Martina, pareja de la trasadina fuera del encierro. El ex rostro de programas juveniles entró a encararla por su infidelidad con Fede Farrell dentro del refugio. Pero todo ese drama quedó atrás. Fuera del encierro, la ex panelista de Así Somos mantiene una relación con Martina, con quien lleva más de cinco años juntos.

Sin embargo, la pena más grande que sufrió Tere Kuster fue a su salida del encierro. A tres días de dejar Resistiré, se enteró que su papá estaba internado en estado de gravedad en Buenos Aires. Inmediatamente, fue a visitarlo a la capital Argentina, pero su padre falleció dos días después, según relató a LUN.

¡Quedó la grande! Pareja de Tere Kuster ingresa a "Resistiré" y la encara por infidelidad Gabriel Martina llegó a ponerle fin al romance entre Tere y Fede

Horacio Kuster, hermano de Tere, le descubrió un lunar en la cabeza a su padre, Jacobo Kuster. Fue el doctor porque, además, tenía reiterados dolores de cabeza. En esa ocasión, le descubrieron que tenía un melanoma grado 4. Luego del diagnóstico, le sacaron los gangleos linfáticos. Los exámenes posteriores salieron bien, hasta mayo.

“En el (examen) que le hicieron una semana antes que yo saliera del reality salió que tenía metástasis en el pulmón y la cabeza. Yo salí el (sábado) 11 de mayo de grabar y hablé con mi papá, me saludó muy feliz, muy contento y el martes 14 de mayo me llamó mi otro hermano, Jorge, que lo habían tenido que internar, que estaba muy grave y que era irreversible”, detalla la modelo a LUN.

A su papá se le había reventado una vena en la cabeza. El 15 de mayo llegó a Buenos Aires y fue a visitar a su papá a la clínica. "Estaba dormido, pero en un momento me miró, se quedó con los ojos abiertos y luego siguió durmiendo. Al día siguiente estaba con oxígeno y morfina y un día después, el 17 de mayo, falleció. Siento que esperó un poco a que yo saliera", comenta la chica reality.

¿En qué están? Esta es la vida de los participantes de"Resistiré" fuera del encierro Aunque el programa se sigue transmitiendo, los ex integrantes ya no están dentro del reality

Tere Kuster recién volvió la semana a Chile. Este tiempo estuvo con su mamá y sus hermanos. En cuanto a su carrera, la modelo decía que él estaba orgulloso de ella. Además, se comunicaban todos los días. No obstante, él nunca vino a Chile. Esa es una "deuda pendiente", aseguró al diario escrito.

"Una de las cosas a las que más les temía en la vida era a la muerte de mi papás, por eso cuando veo comentarios malos (sobre lo que pasó en el reality) pienso si esa gente que me critica entendiera el momento lo que estoy pasando, nada de lo que me digan puede ser peor a lo que estoy pasando con la muerte de mi papá”, señala.

Si bien su papá había fallecido hace un mes, ayer, en el Día del Padre, la modelo publicó un mensaje al respecto. "Si tenes a tu papá cerca en este instante cerquita, abrázalo muy muy fuerte", escribió en una historia de Instagram. "A veces pasa que, tal como me ocurrió a mi, el destino nos sorprende de repente con la novedad de que vivirás el resto de tu vida sin él. El mayor miedo se hizo realidad y es no tenerte, vivir con la idea de saber que no te voy a ver más me aniquila el corazón, y cada día recuerdo tus gestos, tus palabras, tu voz", agrega.

Te recomendamos: