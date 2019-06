Belén Soto en "La Divina comida": A los 15 años tuvo una relación abusiva con hombre mayor

El sábado se vivió el especial padre e hijo en La Divina Comida. Los participantes de este capítulo fueron Jorge Hevia, y su hijo "Coke" Hevia, Carolina Infante, junto a su hija Belén Soto, y Emeterio Ureta con su hija Isidora Ureta.

En la instancia, Belén Soto estaba hablando sobre el libro que escribió durante dos años. La publicación "principalmente trata sobre el cuerpo femenino, el autoestima y de cómo fue mi experiencia de aceptarme a mí misma, aceptar mi cuerpo, quererme por lo que yo era luego de una depresión que pasé durante tres años", señaló.

La actriz también se refirió al papel que jugaron las redes sociales en esta enfermedad. Era atacada constantemente por su cuerpo. "Me trataban de piernas de pernil, me decían que dejara de comer y al final era tan fuerte lo que ocurría, que fue una depresión que tuve que, finalmente, ir aceptándola e ir saliendo de ella de a poco", relató en el programa de CHV.

Belén dijo que había ido al psicólogo y al psiquiatra. Pero, según ella, no era lo que necesitaba. Se dio cuenta que su depresión fue por culpa de una relación abusiva cuando tenía 15 años con un hombre de 30.

La joven de 22 años dijo que había perdido la virginidad con él en un motel. "¿Por qué a tus 15 años tienes que vivir ese tipo de cosas, donde un hombre mayor viene, te manipula sentimental y emocionalmente?", se pregunta Belén. "Me hacía mandarle fotos de cuando yo llegaba a la casa, de cómo salía vestida. Cada vez que peleábamos, él siempre terminaba teniendo la razón, siendo que él podía haberme 'cagado'. Me decía que me 'cagaba' porque me amaba", se sinceró Belén.

"Tú como niña empiezas a creer que lo amas, que no lo puedes dejar, y así él empieza a hacer lo que quiere con tu vida. Luego de que esa relación se terminó, yo subí 15 kilos, y 15 kilos por una persona que no valía la pena", sostuvo la joven.

"Yo me culpo ahora. ¡Cómo no me di cuenta! Yo supe ocho mese después", dice su mamá, conductora del tiempo de Canal 13. La actriz también indicó que, como su pareja era mayor, no la dejaba comentar la relación que tenían. Por ende, la relación era secreta.

Carolina Infante aprovechó la ocasión para preguntarle a su hija por qué no buscó ayuda en ella en ese momento. Belén le responde que eran temas que le daba vergüenza contarlos.

