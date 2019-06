¡Se cortó el pelo! Luz Valdivieso sorprende con atrevido cambio de look

Luz Valdivieso se cortó la melena. A través de su Instagram, mostró el cambio que experimentó su cabello. La actriz dejó atrás el pelo largo y optó por un look más atrevido. Ahora lo tiene bastante corto y se hizo flequillo. Además, lo luce más oscuro que cuando interpretaba a Mónica Falcón en Casa de Muñecos de Mega.

"¡Nuevo look! Probando probando y jugando con @peluqueria.joseluis", escribió la esposa de Marcial Tagle en su red social. La transformación la realizó en la peluquería José Luis Retamal.

Los comentarios sobre la nueva apariencia de Luz no se tardaron en aparecer. Se llenó de elogios por el renovado estilo que estrenó la actriz de 16. Incluso, sus colegas Cristián Riquelme, con quien trabajó en su última teleserie, y Begoña Basauri halagaron el cambio. "Me encanta", le posteó la panelista de Mucho Gusto. Por otro lado, algunos dijeron que con el corte de cabello se parecía a la protagonista de la película Amélie. Hasta el momento, la publicación ya tiene casi diez mil "me gusta".

Actualmente, Valdieso está trabajando en el espectáculo en vivo de Casa de Muñecos. Ayer, se presentó en Concepción junto a las actrices Sigrid Alegría, Daniela Ramírez y Celine Reymond.

