Camila Recabarren se desnuda en Instagram y le llueven más de dos mil comentarios

Me imagino que descansaron y celebraron bien este día del trabajador !!! … xq bien que se lo merecían … porque harto que cuesta levantarse cada mañana con tantas injusticias y desigualdades, pero son tan fuertes y perseverantes por salir adelante y sacar adelante a sus familias que es ahí donde les recomiendo descansar detenerse y apoyarse… en sus familia. Te aplaudo a ti y a todo aquel que con esfuerzo le gana a la Vida ❤️ sigamos haciendo un buen trabajo no por nuestros jefes, sino que por nosotros mismos 🥳 nunca me alejare de la realidad que vive la gente de verdad, la gente de esfuerzo, pura admiración y buen ejemplo para nuestros niños para que el día de mañana sean fuertes y responsables trabajadores 💪🤨