El por qué de la enemistad entre Pamela Díaz y Daniela Aránguiz Una simple pregunta provocó a rivalidad entre La Fiera y la ex chica Mekano, que desde ese momento han protagonizado varias discusiones.

Pamela Díaz y Daniela Aránguiz sumaron una nueva discusión a su largo historial.

Camila Recabarren subió una foto con La Fiera a su cuenta de Instagram luego de aparecer en el programa “Viva la Pípol” de Chilevisión.

“Queridas u odiadas acá no hay término medio, pero nunca igualadas. Ya está arriba el capítulo que estaba en deuda en Instagram TV junto a mi negra linda (…) ¡Vamos con todo la segunda temporada!”, publicó la ex miss Chile.

Una foto que hubiera pasado desapercibida si Daniela Aránguiz no hubiera posteado un comentario que desató una nueva polémica.

“Jajaja chucha, me dio como una arcada”, partió diciendo la ex chica “Mekano”. Aclarando: “no es por ti Cami linda, mi amor”.

A nadie le extraña que ambas mujeres protagonicen peleas o se enfaden entre ellas por diferentes comentarios o situaciones. Pero ¿desde cuándo ambas no se pueden ver?

El inicio de la enemistad

Aránguiz y Díaz tenían una buena relación, mantenían contacto sin presentar mayores problemas. Pero el año 2015 ambas se vieron envueltas en una circunstancia que las marcó, provocando una serie de polémicas e intercambios de palabras.

Pamela comentó lo que había sucedido entre ellas dos en 2016, cuando era panelista de “S.Q.P”. La Fiera aseguró que todo ocurrió durante una entrevista que le realizaron ella y Patricia Maldonado a Daniel. Esto debido al programa “Viva Brasil”, de Mega.

La ex panelista de S.Q.P aseguró que la mujer del Mago Valdivia, las recibió muy bien en su casa en Sao Paulo y que hasta cocinó para ellas.

La pregunta que desató la ira de Aránguiz fue: “En sus veintitantos años de vida ¿se arrepiente de algo?, contó Pamela Díaz en el programa de farándula. “Porque todos en algún momento nos podemos arrepentir de alguna estupidez que hemos hecho, sobre todo Daniela, que es tan frontal”, agregó.

La ex chica Mekano no reaccionó bien y le respondió: “Y ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué no te arrepientes tú mejor?”, haciendo alusión a unos problemas que había tenido Díaz con la mamá de su ex marido, Manuel Neira.

Pamela manifestó en el programa que le realizó esa pregunta por un tweet que había publicado. En este Aránguiz hacía referencia a la mamá de Valdivia, por problemas de dinero y por una infidelidad del futbolista.

Aunque en ese momento no paso a mayores, ambas han protagonizado varias discusiones por cosas que han dicho en televisión o a través de redes sociales, desde entonces.

