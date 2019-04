"Pocas veces he hablado de lo que me pasa realmente": Augusto Schuster abrió su corazón con emotiva reflexión en Instagram

View this post on Instagram

Pocas veces he hablado de lo q me pasa realmente o de procesos mas personales por aquí .. No soy bueno escribiendo estos textos, pero si estás leyendo esto es por q algún tipo de conexión tenemos.. Todas las personas pasamos por distintas etapas en la vida, algunas mejores que otras, pero todas nos llevan a crecer y tratar de llegar a nuestra mejor versión. Estos últimos años mis procesos han sido intensos, con altos y bajos. Siempre me he caracterizado por ver el lado bueno de las cosas y a la vez no buscar la comodidad, ponerme a prueba constantemente. Empujarme hacia mi intuición y defenderla a morir, por mucho q cueste enfrentar esos miedos q todos traemos por distintas razones. Hoy me siento cada vez mejor con mis decisiones, y solo quiero agradecer a los q sin prejuicios me han apoyado, abrazado, felicitado, sonreído o solo escuchado. Cada vez valoro mas la gente q me rodea, q me potencia y quiere q yo sea YO. Este soy yo.. El Pelao Schuster, Vegetariano, amante de los animales y la naturaleza. Canto, escribo, juego a ser otra persona de vez en cuando para alguna ficción. Juego Play y PC, menos de lo q me gustaría jaja, y trato de ser cada vez mejor hijo y hermano para las mujeres q me han dado todo en esta vida. GRACIAS a todxs lxs q me siguen, escuchan mi musica, ven mis trabajos, etc.. Les invito a empoderarse de quienes son y que nunca nadie les haga sentir menos. Y antes de hablar mal o pensar mal de otra persona, empaticemos con el otro siempre.. con Amor, q es lo q mas nos hace falta hoy en día 💜🐒