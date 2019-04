El dulce video con el que Fernando Godoy mostró por primera vez el rostro de su hija

View this post on Instagram

Un año de vida. un año de amor. un año en el que solo necesito ver su cara y sentir su corazón para estar tranquilo. Ella Sonríe con sus ojos y habla con su Alma. Por donde pasa deja su buena energía. Es maravillosa y alegre. Esperamos hasta hoy para presentarles a la niña más feliz del mundo! Feliz 1er Cumpleaños Lua de mi vida! “Un día sin reír es un día perdido” Charles Chaplin.