El mundo del espectáculo se rinde a los pies de Camila Recabarren y su relación lésbica

“Me encantan las mujeres” , escribió Camila Recabarren… e Instagram explotó.

Esta es la mujer que robó el corazón de Camila Recabarren La ex Miss Chile dio a conocer su relación y asegura estar inmensamente feliz.

Este lunes, antes de la medianoche, la modelo apretó “enter” a una publicación que cambiaría su vida: reconoció públicamente su relación con otra mujer.

Recordemos que Camila tuvo una relación con Joaquín Méndez hace un par de años. Pero desde ese entonces no se sabía si su corazón estaba ocupado por alguien más.

Ahora, tras publicar esta declaración de amor – que acompañó con historias reconociendo sentirse “aliviada y feliz”- fueron miles los comentarios que comenzaron a aparecer en su red social.

Y cómo no quedar indiferente con un texto tan sincero. “Cómo me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres… A la cuenta de tres…. 1,2,3… tortillera… Si, pero inmensamente Feliz”.

Dicho post ya alberga más de 260 mil likes y casi 12 mil comentarios a menos de doce horas de su publicación.

Por su parte, el mundo del espectáculo reaccionó felicitando a la ex Reina de belleza. Por ejemplo, en varios casos aludiendo a que el "amor es amor".

Aunque claro, probablemente el comentario de aprobación de la hija de su pareja, Dana hermosilla, será el más importante de todos.

Mira algunas las reacciones de los famosos: