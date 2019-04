Leo Méndez Jr. se defendió de las críticas por "desfigurar" sus labios

Fue durante el año pasado que Leo Méndez Jr. asistió a “Vértigo” de Canal 13. En el programa, confesó haber sido abusado sexualmente a los nueve años. Y más tarde, en el mismo espacio, realizó otra impactante confesión.

"Quiero ser mujer", dijo, agregando que estaba pensando en realizar los trámites para realizar el cambio de sexo en Suecia, donde actualmente reside.

"Lo hago público para que me dejen de preguntar. He pasado por momentos de depresión, momentos en que me doy asco. Para mí es súper complicado el tema", agregó.

Esta declaración vino de la mano con un previo cambio de look, momento en que comenzó a verse, de a poco, cada vez más andrógeno. Ahora se maquilla y no teme usar vestido o tacos, tal como lo hizo en “Vértigo”.

“Aquí en Chile es un tema bastante grande, que un hombre se maquille o se ponga tacos, pero en el país en el que vivo yo (Suecia) puedo sentirme tal cual como me siento”, dijo también en su paso por aquel espacio.

Y tenía razón, en Chile es un tema.

Leo Méndez Jr. fue destrozado en Instagram

Dedicado casi sólo a las Historias, este lunes Leo Méndez Jr. volvió a subir una publicación a su Instagram, actividad que tenía abandonada hace casi un mes.

En esta oportunidad publicó tres fotografías de él, todas en modo selfie.

No obstante, las postales del hijo del intérprete de “Estocolmo” fueron ampliamente criticadas.

Los comentarios se debieron en gran parte a sus labios alterados y visiblemente intervenidos para que se vieran más grandes de lo que estábamos acostumbrados. Fue por esto que sus seguidores comenzaron con una seguidilla de críticas.

“Pare de desfigurarse”; “Hueona qué te hiciste”; “Todo en exceso hace mal”, fueron parte de las reacciones que recibieron dichas fotos.

Pero el joven de 21 años tenía algo más que decir. A través de sus historias de Instagram y horas más tarde, el hermano de Steffi confesó que sólo se trataba de maquillaje y que en realidad jamás pasó por ningún pabellón.

“Mi cara cuando piensan que me he hecho los labios cuando es maquillaje, pecas, labios, base, cejas, todo maquillaje”, escribió en un mensaje dirigido a los “haters”.

Te recomendamos en video