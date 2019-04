Médico entregó la misma ecografía a pacientes embarazadas durante al menos 7 años

Hay médicos que en lugar de proteger tu salud, la ponen en riesgo. Ese parece ser el caso del doctor que atendió el embarazo de la chilena Belén Aguilera Opazo, quien denunció que su ginecólogo le dio la misma ecografía a ella y a otras pacientes embarazadas.

La acusación la hizo en su cuenta de Facebook, donde mostró dos ecografías idénticas, de dos embarazos distintos.

“Hace un par de días por FB encontré una ecografía, me pareció muy conocida, la comparé con la eco de mi hija (en ese entonces me atendía el Dr Eduardo Oliva en Constitución) y son las mismas, los mismos detalles, todo, la del otro bebé era de hace seis años y mi hija tiene un año y 10 meses, luego de eso, comencé a hablar con mis familiares, y me enteré que hay otra persona que tiene la misma ecografía hace 7 años”, contó la víctima en la red social.

La afectada mostró su indignación ya que nunca fue capaz de ver el rostro de su bebé en su vientre por la negligencia del especialista.

“Estoy completamente indignada, ser capaz de jugar de esa forma con los sentimientos de alguien, ilusionar a familias, y cómo puede ser que entregue ecografías, que son privadas, a otras personas, no me quiero ni imaginar cómo va a estar la mamá de ese bebé cuando sepa que repartieron quizás a cuantas personas más la ecografía de su hijo”, agregó en el post.

“Tengo rabia y pena, lo que más espera uno cuando está embarazada es ver la carita de su bebé, no saben todas las veces que vi esa eco pensado que era mi hija, compartiéndola en redes sociales”.

En la misma publicación hizo un llamado a todas las mamás a estar atentas a las ecografías que les practican durante el embarazo, para que no caigan en engaños como ella lo sufrió.

