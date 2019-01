Francisca García-Huidobro: "Mi salida del 'SQP' fue la situación más desagradable que he vivido"

Canal 13 puso a disposición su matinal Bienvenidos para presentar oficialmente a su nueva animadora Francisca García-Huidobro.

La ex rostro de CHV se sumó a la señal del grupo Luksic y uno de sus primeros desafíos será animar la Gala del Festival de Viña del Mar, evento que dio pie para que Martín Cárcamo y Tonka Tomicic, junto al panel del programa, le preguntaran por su experiencia animándolo durante su estadía en el canal vecino.

"Nunca más voy pasar la alfombra roja con alguien. Es el peor accesorio que puedes llevar. Te pisa el vestido…", respondió.

Nueva oportunidad en televisión

Otro de sus desafíos será un programa estelar que está configurándose. "He tenido algunas reuniones porque ellos han tenido unas ideas y yo otras, porque yo no soy ya la mocosa de 'Cerro Alegre"", reveló.

Pero la mayor parte de su participación en Bienvenidos se centró en repasar su carrera en televisión. Sin ningún tipo de auto censura, Francisca García-Huidobro revisó distintas etapas y conflictos. Entre ellos, su desencuentro con Raquel Argandoña.

"Lo conversábamos el otro día. Me había peleado con la Raquel por defender a la Paty. Ella dijo que no tenía amigas en la tele y yo encontré el colmo que le hiciera la desconocida", explicó.

Un conflicto que tuvo solución antes de que compartieran pantalla en Primer plano. "Me preguntaron: 'Estarías dispuesta trabajar con Raquel Argandoña. Porque independiente de todo, es toda una profesional. Le venía subir el pelo a 'Maldita moda'. Mi temor era que ella se me fuera en collera", recordó.

Su peor momento en televisión

"Mi salida del 'SQP' fue, por lejos, la situación más desagradable que he vivido", confesó Francisca García-Huidobro.

En aquel momento, la animadora del programa, que era producido por Broad Eyes, empresa de Rodrigo Danús, vivió en carne propia la prensa de farándula. La nueva animadora de Canal 13 se había separado de Julio César Rodríguez "con todo el escándalo" y nunca se imaginó que sus compañero de trabajo iban a hablar sobre la situación que estaba viviendo.

"Cuando yo me iba, la prensa estaba en el aeropuerto a mi regreso y nadie lo sabía, sólo mi jefa", contó. Y agregó: "Me di cuenta que me estaban haciendo la cama". "¿Tu jefa?", preguntó Tonka Tomicic. "Sí, claro", reafirmó García-Huidobro. "Ella quería marcar rating a toda costa", añadió.

"Hablaban de mi todo el programa y yo estaba sentada ahí como si no estuviera. Yo me quedé ahí porque si me iba el escándalo era triple. Habían compañeros muy incómodos y otros muy contentos", relató.

