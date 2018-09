Angie Jibaja sorprende con nueva apariencia en redes sociales

Angie Jibaja cada cierto tiempo se ve envuelta en alguna polémica o llama la atención por singulares situaciones.

Esta vez no es la excepción, ya que la ex chica reality publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve con una nueva apariencia: ojos verdes y pelo de color blanco.

En el registro Jibaja le explica a sus seguidores las razones de su drástico cambio de look: “Yo no puedo estar con el mismo look siempre, me aburro, me aburro de mi misma, necesito jugar, jugar. Amo ser una chica camaleónica y atrevida cuando se trata de cambiar de look y de jugar con uno misma”.

Además una de las protagonistas del reality "Doble tentación" aprovechó de hacer un anuncio a su público y señaló: "Pronto sorpresas para ustedes chicas hermosas".

