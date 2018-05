Aynara Eder denuncia que director de Canal 13 la llevó a un motel contra su voluntad

Tras la serie de denuncias por acoso que se han realizado en contra de Herval Abreu, la modelo Aynara Eder decidió alzar la voz y revelar un nuevo caso perpetrado por otro director de Canal 13.

Según Eder, quien tuvo un rol en la teleserie "Soltera Otra Vez", el episodio involucra al director de historias de la sección "Directo al Corazón" del matinal Bienvenidos, Carlo Pontiggia, quien la habría llevado a un motel sin su consentimiento.

La declaración fue hecha en el marco de una entrevista en el programa de trasnoche The Lao, del canal VIVE, que iba a ser transmitida el martes, pero que tras un llamado de "advertencia", no salió al aire.

Sin embargo, Glamorama tuvo acceso al video, en donde la modelo relata el episodio que vivió hace cuatro años.

Eder comenzó refiriéndose al caso de Herval Abreu, y señaló que "no tuve nunca ningún problema con él. Él siempre fue bien caballero".

Posteriormente, aclaró que "lo que a mí me pasó fue con otro personaje de Canal 13. Él es el director de Directo al Corazón".

"Claro. Yo viendo esto, lo que pasó con Herval, se me prendió la ampolleta y yo dije ‘¿por qué nunca yo hice la denuncia de lo que me pasó a mí?’. Claro, cuando uno ve desde afuera el tema y dice ‘¿por qué no habló?’, ‘qué es tonta’, ‘¿por qué no dijo nada?’, y claro, porque hay un poquito de miedo", confesó.

En este contexto, detalló que durante su visita al canal, para ir a buscar su cheque, fue interceptada por Pontiggia. "Este tipo me dice ‘Aynara, conversemos, porque tengo que hablar contigo un proyecto’", contó.

"¿Puedes almorzar?’. ‘Sí’. Me dijo ‘¿vienes en tu auto?’. Le digo que es mi auto. ‘¿Lo puedes dejar afuera?’. ‘Sí’", agregó.

Fue así, que el director de la sección de Bienvenidos le sugirió ir a otro sitio. "'Conozco un lugar mejor’, me dijo. ‘¿Dónde?’. ‘No, por acá cerca, vamos, si tengo reserva’. ‘Ah, ya’. Dejé el auto afuera. Me subí a su auto y se empezó a alejar mucho", dijo.

"No, no era aquí cerca, como dijo él, no a la vuelta. Me dijo ‘vamos a almorzar’. ‘Pero ya nos estamos alejando mucho. ¿Para dónde vamos?’. Se metió por Marín y entra al motel más conocido", añadió.

"Entra y, sin vergüenza, se estaciona. ‘Le digo ‘¿qué hacemos acá?’. Me dice ‘no poh, vamos a conversar…’ Y a mí justo me llama mi mamá por teléfono. Aprovecho la instancia y contesto. Él se baja como a anotarse, con la puerta abierta del auto, fue a registrarse", dijo.

Fue en ese momento, que la modelo decidió bajarse del auto para intentar irse del lugar. "En ese momento que él entró, saqué una foto al auto, la patente, y por el estacionamiento empecé a decir ‘ábrame la puerta del portón’", contó.

Sin embargo, debido a -supuestas- normas del motel, le negaron la salida. "‘No’, me dijo, ‘usted no puede estar aquí’. Como que no se puede mostrar a clientes. ‘¡Me da lo mismo!’, le dije. ‘Me abre la puerta ahora o empiezo a gritar’. Me abre la puerta, yo salí corriendo, agarré un taxi y me fui", reveló.

Tras el hecho, la modelo señaló que recibió mensajes de Pontiggia. "Él, desesperado después, me escribía ‘discúlpame, perdóname, por favor, no digas nada’", finalizó.

