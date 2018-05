Eva Gómez pone fin a su mala racha con nuevo proyecto en Canal 13

Hace tan sólo unos días, Eva Gómez hizo una publicación en redes sociales, en la que habló sobre el difícil momento que pasó tras cumplir diez meses sin trabajo.

"Han sido meses duros, de mucha incertidumbre y muchos cuestionamientos, pero sobre todo de mucho aprendizaje", escribió.

Pero todo parece indicar que su mala racha llegó a su fin, pues tal como recogió La Cuarta, la española estaría involucrada en un proyecto para Canal 13.

Sobre su posible reingreso a los medios, Gómez, de 46 años señaló que "una productora me acercó un proyecto que me pareció muy interesante y me dijo que se lo presentaría al Canal 13".

De acuerdo con sus declaraciones, desde la señal televisiva "pidieron un piloto que ahora grabaremos en la Cuarta Región".

Por el momento todo queda en secreto, pero sí adelantó que la temática del proyecto se relaciona con la cultura.

"No puedo detallar mucho, pero es un formato que no se ha visto en nuestra televisión. Sólo puedo deslizar que tiene turismo, costumbres locales cruzadas con influencias de afuera. Creo que sería un aporte y eso es lo que me mueve", afirmó.