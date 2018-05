Así fue el íntimo matrimonio de Nicole Block y el hijo de Delfina Guzmán

Un momento especial. Así describió la actriz Nicole Block la celebración de su matrimonio con Juan Cristóbal Meza, hijo de la reconocida actriz Delfina Guzmán.

La pareja se casó en una íntima ceremonia realizada en su departamento ubicado en el barrio Lastarria, lugar al que llegaron algunos amigos, los padres de la novia y el hijo de su pareja.

Según consigna Las Últimas Noticias, la decisión de realizar una boda sencilla fue tomada por ambos. Según explicó Block, "pasó tantas veces que me iba a casar y no fue, que al final pensé, ya, que sea un trámite no más".

Pero en la simpleza estuvo el encanto, pues la misma actriz destacó que "Juan Cristóbal no dejó que fuera así no más, sino que lo hizo un momento súper especial".

El músico decoró el espacio con flores y velas, y contrató a sus amigos para que tocaran durante la ceremonia.

"Me sorprendió. Yo sabía que iba a estar un juez, tenía mi vestido, pero no sabía que él se iba a esmerar tanto en los detalles", afirmó.

Para la cena, operó el mismo modo de simpleza. La actriz no se complicó con ningún buffet y decidió hacer una reserva en su restaurante favorito, ubicado en el mismo barrio.

"Nos fuimos todos a comer allá para que nadie tuviera que lavar loza ni una cuestión", dijo.

Algo de esto pudimos ver en su cuenta de Instagram, en donde la actriz compartió el momento, recibiendo un montón de felicitaciones por el compromiso.

👰🏼💗🤵🏻!!!! I love you @juancristobalmezaguzman Una publicación compartida de Nicole Block (@nicoleblockdavis) el 5 May, 2018 a las 5:03 PDT

