La importante decisión de Fernando Godoy y Ornella Dalbosco para la salud de su hija

Ya estamos en casa… felices y sanos! Agradecemos cada momento que vivimos con nuestra LUA! 🌙 decidimos con @ornella_dp hacerle un tremendo regalo… le guardamos sus células madres! Mucho mejor que un regalo material, esto le servirá de por vida en caso de algún inconveniente de salud para ella y toda nuestra familia ! Quienes nos dieron confianza para algo tan importante fueron @vidacelchile que se portaron increíble !!!!! Gracias a tod@s por tanto cariño !!! LUA les manda abrazos de bebe a tod@s !!!

A post shared by Fernando Godoy (@fernandoflow) on Apr 29, 2018 at 12:22pm PDT