¡Lo deseó tanto que se cumplió! Carla Jara reveló que comenzará con un noble proyecto personal

Desea tanto algo hasta q se cumpla!!! Estoy feliz de poder contarles que PRONTO abriré una tienda, veterinaria y peluquería!!! Es algo q quería hacer hace tanto tiempo que por fin este 2018 se concretó, estamos trabajando para tener las mejores instalaciones y los mejores profesionales para atender a nuestras amadas mascotas como corresponde!!! @universopetcl #tenenciaresponsable #petlovers #universopet

A post shared by Carlita Jara (@carlajaracadiz) on Apr 17, 2018 at 10:13am PDT