Connie e Inna Möll, las hermanas chilenas que están robándose las redes sociales

Las hermanas chilenas, Connie Möll (23 ) e Inna Möll (20), son todo un fenómeno en redes sociales, la primera sorprendió con su belleza en el nuevo reality de MTV y la segunda, es modelo y tiene un canal de Youtube con más de 750 mil suscriptores.

La mayor de las Möll, Connie, debutó en pantalla abierta en la segunda temporada de Are you the one?, un reality de MTV, que reúne a 24 participantes solteros, 12 hombres y 12 mujeres.

Pese a que el primer capítulo se estrenó este lunes, el reality se grabó hace un par de meses y consistió en una experiencia de 60 días en una casa estudio en Brasil, en la que los participantes deben encontrar a la pareja perfecta.

Connie relató a Las Últimas Noticias algunos detalles y sus verdaderas motivaciones para aceptar la propuesta de entrar al reality.

"No vi el primer capítulo, pero mi mamá me mandó unos pedazos. Me dijo que estuvo muy loco y que estaba emocionada", dijo.

Cuando le preguntan por la decisión de ingresar a un reality show, la modelo fue muy sincera y dijo nunca haber visto un programa similar.

"Opté por ser parte de Are you the one? solo por la plata porque tengo una meta muy importante en mi vida que es tener mi línea de joyería canina", dijo.

"Yo estudié peluquería y estilismo canino y quiero irme a Europa para perfeccionarme", agregó.

